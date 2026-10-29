Las tarjetas coleccionables inspiradas en los Saja Boys son ideales como pequeños obsequios, para decorar libretas o acompañar cartas para otras seguidoras. Es por ello que traemos para ti estos 4 photocards de los Saja Boys con bordes para personalizar tus regalos y decorar lo que quieras. O elegir estas 6 plantillas de stickers de los personajes de KPop Demon Hunters para imprimir y decorar una agenda escolar.

Las photocards con bordes de los Saja Boys

1. Marco rosa con corazones: Una tarjeta con los cinco integrantes y un borde de corazones puede funcionar para acompañar una carta de cumpleaños o un pequeño paquete de dulces. Para conservar la imagen como elemento principal, utiliza corazones pequeños en las esquinas y deja espacio entre el marco y los personajes, para que luzca como estas 4 Photocards de Saja Boys para personalizar tus regalos y decorar tu colección.

4 Photocards de Saja Boys con bordes para personalizar tus regalos y decorar lo que quieras como una fan de KPop Demon Hunters|IA

2. Marco morado con estrellas: Otra alternativa consiste en combinar una ilustración grupal con estrellas de diferentes tamaños y pequeños destellos. El morado puede servir como fondo, mientras que los adornos rodean la imagen sin cubrir los rostros. Este formato es ideal para crear separadores de libros o etiquetas para bolsas de regalo.

3. Borde kawaii con figuras pequeñas: Para quienes prefieren una estética tierna, puedes elegir ilustraciones de los integrantes con cabezas grandes, expresiones simpáticas y adornos alrededor. El marco puede incluir corazones, estrellas o símbolos musicales en las esquinas, con un espacio central amplio para que destaque el personaje.

4. Marco brillante: Una tarjeta con los cinco integrantes, fondo azul o rosa y un borde de destellos puede recordar las imágenes promocionales de una agrupación musical.

Las tarjetas también se ven bien en sobres, cartas, bolsas de dulces y paquetes de cumpleaños. Para darle una presentación uniforme al obsequio, combina el color del marco con el papel del envoltorio y utiliza una tarjeta como etiqueta exterior.