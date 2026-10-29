4 Photocards de Saja Boys con bordes para personalizar tus regalos y decorar lo que quieras como una fan de KPop Demon Hunters
Estas propuestas tienen marcos coloridos para crear detalles inspirados en la banda
Las tarjetas coleccionables inspiradas en los Saja Boys son ideales como pequeños obsequios, para decorar libretas o acompañar cartas para otras seguidoras. Es por ello que traemos para ti estos 4 photocards de los Saja Boys con bordes para personalizar tus regalos y decorar lo que quieras. O elegir estas 6 plantillas de stickers de los personajes de KPop Demon Hunters para imprimir y decorar una agenda escolar.
Las photocards con bordes de los Saja Boys
1. Marco rosa con corazones: Una tarjeta con los cinco integrantes y un borde de corazones puede funcionar para acompañar una carta de cumpleaños o un pequeño paquete de dulces. Para conservar la imagen como elemento principal, utiliza corazones pequeños en las esquinas y deja espacio entre el marco y los personajes, para que luzca como estas 4 Photocards de Saja Boys para personalizar tus regalos y decorar tu colección.
2. Marco morado con estrellas: Otra alternativa consiste en combinar una ilustración grupal con estrellas de diferentes tamaños y pequeños destellos. El morado puede servir como fondo, mientras que los adornos rodean la imagen sin cubrir los rostros. Este formato es ideal para crear separadores de libros o etiquetas para bolsas de regalo.
3. Borde kawaii con figuras pequeñas: Para quienes prefieren una estética tierna, puedes elegir ilustraciones de los integrantes con cabezas grandes, expresiones simpáticas y adornos alrededor. El marco puede incluir corazones, estrellas o símbolos musicales en las esquinas, con un espacio central amplio para que destaque el personaje.
4. Marco brillante: Una tarjeta con los cinco integrantes, fondo azul o rosa y un borde de destellos puede recordar las imágenes promocionales de una agrupación musical.
Las tarjetas también se ven bien en sobres, cartas, bolsas de dulces y paquetes de cumpleaños. Para darle una presentación uniforme al obsequio, combina el color del marco con el papel del envoltorio y utiliza una tarjeta como etiqueta exterior.