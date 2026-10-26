¡Exclusiva! Belinda y Majo Aguilar rindieron homenaje a Paquita la del Barrio

Para mantener vigente el legado de Paquita la del Barrio, este fin de semana se presentó el álbum recopilatorio ‘Me estás oyendo’, así como una exhibición de varios artículos de la fallecida cantante. La artista invitada de la noche fue Belinda, quien en exclusiva, compartió sus impresiones sobre el legado de Paquita la del Barrio. Majo Aguilar también deleitó a los asistentes con su voz y Ana Martin aprovechó la oportunidad para declararse fan de Paquita la del Barrio.