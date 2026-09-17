Muere Ben Saunders, primer ganador de “La Voz”, a los 43 años de edad; fue encontrado en un lago

El pasado martes 15 de septiembre la industria del entretenimiento y de la música se vistieron de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de Ben Saunders, quien fue el primer ganador en la historia de “La Voz”, uno de los realities musicales más exitosos. El famosos artista tenía tan solo 43 años de edad. La noticia ha consternado a todo el mundo ya que Ben fue hallado sin vida en un lago. A continuación te compartimos todo lo que se sabe sobre esta trágica noticia.

Ben Saunders: ¿Qué se sabe sobre la muerte del primer ganador de “La Voz”?

Hasta el momento se sabe que el lago en el que Ben Saunders fue localizado sin vida estaba ubicado en Rijkerswoerdse Plassen en Países Bajos, y las respectivas autoridades se encuentran trabajando en la investigación de los hechos. Por ahora no se ha revelado la causa que motivó la muerte de Ben, sin embargo se ha descartado que el hombre fuera víctima de violencia.

De acuerdo con los primeros reportes, los servicios de emergencia localizaron el cuerpo alrededor de la 1: 20 pm. “Podemos confirmar que se encontró un cuerpo ayer en un lago recreativo de Arnhem y que la policía ha descartado un crimen. No divulgamos ni comentamos detalles personales”, fueron las palabras que emitió La Unidad de Policía del Este de los Países Bajos.

¿Quién era Ben Saunders?

Ben Saunders fue el primer ganador de “La Voz” en el año 2011 en el programa trasnsmitido en la televisión holandesa. El cantante era originario de Londres, sin embargo se mudó con su familia a Países Bajos cuando era niño. El tema con el que audicionó en el reality fue 'Use Somebody' de Kings of Leon, sin embargo la sorpresa que se llevaría es que terminaría ganando el concurso. La canción final que interpretó fue 'Kill for a Broken Heart', tema que alcanzó gran éxito ya que se colocó en el número 4 del Top 40 holandés. Luego de su triunfo, Ben lanzó su álbum en solitario 'You Thought You Knew Me By Now', el cual alcanzó un gran éxito en 2011.

