Maquillaje: este es el color de máscara de pestañas que te hará ver más joven

En el mundo del maquillaje no puede faltar la máscara de pestañas ya que es ideal para resaltar la zona. Este gesto nos permite poder extender las pestañas por medio de un pequeño tubo que realza la mirada.

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Durante mucho tiempo se aplicaron una o dos capas de color negro, pero si quieres una mirada más suave y libre de artificios pues es momento de reemplazar este color tradicional.

¿Cuál es el color de máscara de pestañas para rejuvenecer?

El color que debes utilizar es el marrón porque tiene el poder de ayudar a conseguir una imagen sencilla, al tiempo que cuidada, es por esto que las celebridades lo utilizan mucho.

Con este color se obtiene un efecto natural por lo que es la mejor elección para los días en los que no estás buscando un gran efecto de contraste en las pestañas. Es más discreto que el marrón, ofrece menor contraste y evita que resalten las líneas de expresión de la mirada o la textura alrededor de los ojos.

Así también este color se usa para poder dar volumen y definición ya que no solo levanta las pestañas sino, que también las tiñe ligeramente. Tus pestañas tendrán mayor textura, pero no endurece tu mirada.

Las mejores máscaras de pestañas para ojos sensibles|Pexels: Maria Camila Castaño

El marrón es ideal para usar solo ya que consigue un acabado natural, o bien combinada con un toque de negro en las puntas para un toque sofisticado. Por estas razones es que es cada vez más utilizado.

Por otro lado, cabe destacar que el marrón no va a suplantar completamente al negro, sino que puede convertirse en un aliado del maquillaje sobre todo en el otoño. Funciona bien con todos los tonos de ojos y tiene el don de resaltar los verdes y los azules. Puedes combinarlos con sombras de ojos cálidas como lo son el cobre o el bronce.

Además, es perfecto para quienes se inician en el maquillaje como para las pieles maduras, ya que los tonos cálidos suavizan la mirada, iluminan el contorno y aportan frescura.