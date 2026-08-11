Camila anuncia su gira del adiós y enciende las alarmas entre sus fans

A través de redes sociales Camila sorprendió a sus seguidores al anunciar “Adiós World Tour” una gira que desde su nombre ha provocado una ola de comentarios, nostalgia e incertidumbre debido a que se empieza a cuestionar el futuro de la banda.

Pese a las especulaciones el regreso de Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo a los escenarios para recorrer parte de su historial musical que construyeron durante más de dos décadas ha creado conversación digital debido a que en los últimos meses se presentaron presuntas diferencias entre los integrantes.

Aunque el concepto de la gira apunta a una despedida, todavía existen interrogantes sobre lo que ocurrirá después de estos conciertos, por lo que han crecido las especulaciones sobre la disolución del grupo o el fin de una etapa.

¿Qué se sabe de la gira del “Adiós” de Camila?

El “Adiós… World Tour 2026” que ofrecerá la banda mexicana cuenta con fechas confirmadas en Sudamérica, principalmente en Chile y Perú. De acuerdo con el cartel el 20 de noviembre se presentarán en Santiago de Chile, mientras que un día después, 21 de noviembre pisarán Lima, Perú para tocar en la Concha Acústica del Campo de Marte.

Estas presentaciones llegan después de que se presentará un conflicto entre los integrantes, ya que en el pasado se había confirmado que los tres se presentarían en diversos escenarios, sin embargo, por temas de agenda no lograron coincidir dejando al público con el deseo de verlos reunidos nuevamente.

Ahora que Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo han anunciado su retorno pero en el extranjero los seguidores mexicanos ya comenzaron a pedir que la gira incluya fechas en México, mientras que fanáticos de otros países han hecho lo mismo en redes sociales.

¿Quién era Camila y cuándo alcanzó la fama?

Camila se formó a mediados de la década de los 2000 con Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado, convirtiéndose rápidamente en uno de los grupos más representativos de la balada pop y el pop latino en México.

Su album debut “Todo cambió”, publicado en 2006, orilló a la banda a convertirse en una de las agrupaciones más reconocidas del pop romántico en español. De aquel material surgieron canciones como “Todo cambió”, “Abrázame” y “Coleccionista de canciones”, temas que rápidamente se instalaron entre los favoritos del público, desde la fecha hasta ahora han logrado mantenerse en el gusto del público, aunque presentes pausas musciales o se hayan separado para crear una carrera como solistas.