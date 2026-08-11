5 diseños de uñas estilo código de barras: te harán lucir elegante, futurista y muy a la moda

Si buscas una manicure diferente que combine elegancia, brillo y un toque futurista, las uñas estilo código de barras son la tendencia que debes conocer. Este diseño, inspirado en el efecto cat-eye, consigue que tus manos luzcan modernas y sofisticadas.

Las llamadas barcode nails nacieron como una evolución del esmalte magnético y recrean la línea luminosa de un escáner de códigos de barras. El resultado cambia con la luz y el movimiento de los dedos, creando una manicura hipnótica y muy original , según señala la revista de moda Glamour. Pero, ¿cómo puedes lograr un estilo único? Te enseñamos a hacerlas.

Paso a paso para hacer el diseño de uñas estilo código de barras

1. Uñas código de barras en negro y plateado: Para un estilo elegante y poderoso, apuesta por una base negra brillante con líneas plateadas magnéticas. Aplica el esmalte oscuro y utiliza un imán rectangular de forma horizontal para concentrar el brillo en una franja fina.

Ideas para diseños de uñas estilo código de barras y cat eye (ojo de gato).|(Pinterest)

2. Código de barras en tonos morados: Los tonos violeta son perfectos para conseguir una manicura misteriosa, femenina y futurista. Puedes crear una base degradada en morado y negro y, después, añadir una o varias líneas magnéticas plateadas que atraviesen cada uña.





3. Uñas verdes con destellos dorado_ Si quieres salir de los colores tradicionales, combina verde esmeralda con reflejos dorados. El efecto se consigue aplicando el esmalte magnético y acercando el imán horizontalmente. Después, añade pequeñas líneas doradas para darle una apariencia lujosa.

Diseños de uñas código de barras.|(Pinterest)

4. Código de barras con estrellas: Esta opción es ideal para quienes aman los diseños llamativos. Crea primero el efecto luminoso horizontal con esmalte magnético y agrega pequeñas estrellas, glitter o detalles cromados para conseguir una manicura inspirada en el espacio.

Diseños de uñas código de barras.|(Pinterest)

5. Uñas chocolate con líneas luminosas: Los tonos marrones también pueden verse modernos. Elige una base chocolate o café oscuro y crea sobre ella varias líneas magnéticas en tonos dorados o bronce. Es una alternativa sofisticada para quienes prefieren los colores neutros.

Conoce las ideas para uñas estlo código de barras.|(Pinterest)

¿Cuál es el secreto para hacer las uñas tipo código de barras?

La clave de las barcode nails (barras estilo código de barras) está en mantener las líneas horizontales, ya que ese detalle es el que diferencia esta tendencia del clásico cat-eye. Para hacerlas, la revista Scratch señala la siguiente recomendación: se aplica esmalte magnético y se utiliza un imán horizontal para concentrar las partículas metálicas en una franja luminosa.

Además, estas ideas demuestran que las uñas código de barras pueden adaptarse a cualquier estilo. Desde diseños minimalistas en uñas cortas hasta versiones con glitter, estrellas o varios tonos, esta manicura es perfecta para lucir elegante y estar a la moda en 2026.