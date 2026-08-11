5 ideas de manicura para lucir elegante con tus uñas cortas

En esta temporada las uñas cortas se han transformado en tendencia ya que dan un aspecto de manos cuidadas y elegantes. Esto no quiere decir que los diseños se limiten, sino que debes elegir los que mejor vayan contigo.

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Puedes experimentar con diferentes colores, acabados y detalles para poder dar con el diseño exacto para ti. Aquí te vamos a contar sobre los mejores estilos para lucir muy elegante en tu día a día.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas cortas?

Uñas francesas clásicas

Sin dudas, las uñas francesas son un clásico que no pasa de moda, pero se va reinventando. En este caso se recomienda aplicar una base nude o rosada con la tradicional punta blanca que debe ser preferentemente delgada y ligeramente redondeada. Es un diseño versátil que funciona en cualquier espacio.

Uñas nude brillante

Esta es una buena idea para quienes buscan un acabado discreto. Puedes utilizar un beige, rosa palo y caramelo que le dan la elegancia que necesitas, pero sin recargar las manos. Quedan muy bien con diferentes estilos de ropa.

Uñas micro french

Volvemos a la manicura francesa, pero en este caso lo que se hace es colocar una línea extremadamente fina en el borde de la uña. Si bien puede ser del blanco tradicional, también se recomienda experimentar con rojo, café o azul oscuro.

Uñas rojo cereza

Por otro lado, nos encontramos con el rojo cereza como protagonista. Si lo aplicas de manera uniforme y con brillo vas a obtener como resultado una manicura con personalidad y elegancia. Además, no hace falta que agregues decoraciones.

Chocolate minimalista.

Por último, tenemos los tonos marrón chocolate que brindan una alternativa cálida a lo que es el clásico nude. Los mismos pueden ser aplicados en toda la uña o también combinarlos con una base neutra y pequeñas líneas marrones.