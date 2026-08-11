¿Quién gana HOY 11 de agosto la Recompensa de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Adiós a Jaguares y Halcones en Survivor México La Reliquia en Llamas: este lunes 10 de agosto arrancó la esperada Fusión de Tribus en medio de nuevos retos, reflexiones y hasta una Fiesta que, sin duda, relajó mucho a los sobrevivientes luego de ponerse varias semanas al límite... ¡sin embargo, la competencia aún no termina y hoy alguien se quedará con la RECOMPENSA! ¿Quién será?

Survivor México La Reliquia en Llamas | Programa Completo del 10 de agosto

¿Quién gana la Recompensa de HOY, 11 de agosto, en Survivor México La reliquia en Llamas?

Este martes, la actividad en las playas de Survivor se pondrá intensa con la disputa de la Recompensa: luego de la Fusión, tanto los sobrevivientes con el paliacate verde como amarillo lucharán con todas sus fuerzas en un ambiente que cada vez se pone más tenso, sobre todo porque los rivales deben convivir en un mismo espacio.

Ayer lunes, los Amarillos se anotaron una victoria decisiva que seguramente los fortaleció mucho de cara a los retos de hoy: se llevaron los Suministros luego de un juego lleno de adrenalina y todo parece apuntar a que llegan fortalecidos para continuar con la jornada... ¡sin embargo, los Verdes podrían darles una sorpresa!

Las últimas Recompensas de Warrior fueron una experiencia en catamarán con comida, bebida y botanas, así como una cena de pasta y refresco, por lo que se espera que hoy los ganadores sean consentidos con un premio inigualable que seguramente disfrutarán... ¡No te pierdas la emisión de hoy porque estará de lo más extremo, todo al más puro estilo Survivor!

¿Cuándo y dónde ver Survivor México La Reliquia en Llamas?

Survivor México La Reliquia en Llamas tiene transmisiones de lunes a viernes en un horario de 6:30 pm a 8:30 pm a través de la señal de Azteca UNO, en su sitio web oficial y en la plataforma de streaming Disney+, recuerda que es después de Acércate a Rocío, pero antes de MasterChef 24/7 para que la emoción no deje de continuar por la noche.

Survivor México La Reliquia en Llamas es conducido por Carlos Guerrero "Warrior" , quien guiará cada una de las pruebas que los participantes deban enfrentar. ¡No te pierdas todos los encuentros que se hagan!

LISTA ACTUAL de los sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas

El 11 de julio se dieron a conocer a los primeros 4 sobrevivientes que se internarán en las playas de Survivor, mientras que el 12 se revelaron 8 nombres más que, sin duda, causaron furor entre los fanáticos de lo extremo; al final, el lunes 20 de julio salieron a la luz los últimos cuatro sobrevivientes que se apuntaron a la aventura; ahora, con la salida de Azalia, Erick Castro, Bobby Larios, Rey Grupero y Viviann Baeza la lista quedó así.

La lista COMPLETA ACTUALIZADA de los sobrevivientes es la siguiente: