No tires los palitos de paleta, son un tesoro: cómo reutilizalos para hacer un portalápices ideal para el regreso a clases

Para realizar algunas manualidades no hace falta ser un experto, sino que con pocos elementos en el hogar vamos a lograr grandes resultados y así decorar la casa. En este caso, gracias a la técnica DIY o ‘Hazlo tú mismo’, vamos a poder crear lindos adornos para colocar, e incluso para organizar nuestra casa. Si tienes palitos de helado que ya no usas, no debes preocuparte porque podrás reutilizarlos para crear un bello portalápices que será ideal para el regreso a clases.

¡A imaginar! Cocineros se lucen con sus emplatados para niños en MasterChef 24/7 (VIDEO)

La técnica DIY es una de las más populares que existe en el último tiempo y que consiste en una de las manualidades más fáciles de todas, que consiste en reutilizar ciertos elementos que creíamos en desuso para volver a usarlos y convertirlos en grandes adornos para el hogar, incluso para la organización de nuestro escritorio o para los más pequeños. Ante el inicio de clases, es mejor tener todo organizado para que sea mucho más fácil poder estudiar.

Antes de que comiencen las clases, que mejor que tener organizado el escritorio, por lo que podremos realizar todo tipo de adornos y de organizadores que servirán para garantizar un orden. En este caso, gracias a la técnica DIY, vamos a poder crear un lindo portalápices utilizando paletas de helado que todos tienen en el hogar y que no es necesario ser un experto en manualidades.

Elementos para crear los portalápices con palitos

Botella plástica

Palitos de paletas

Pintura

Silicona caliente

Plastilina

Tijera

Cómo reutilizar los portalápices con palitos de helado