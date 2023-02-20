Alexis Ayala responde a señalamientos de su ex Fernanda López.

Alexis Ayala rompe el silencio, después de que su exesposa Fernanda López, aseguró a este programa que la cercanía entre su hija Roberta de 11 años y el actor, se ha debilitado en los últimos meses.

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Mira, no sé a qué se hayan debido los comentarios, pero creo que el micrófono siempre es delicado, no hagan olas, los comentarios de los adultos le pueden pegar a los niños

Entonces, si ustedes me ayudan a cuidar a mi hija, eso lo paramos de tajo y de entrada, porque respeto mucho mi presente, mi pasado tiene un lugar que son mis hijas y mi madre, que forman también parte de mi presente; entonces, vamos a vivir bonito, amo a mis hijas Stephanie, Roberta y amo la vida que tengo hoy por hoy

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¿Cuándo va a ser la boda de Alexis Ayala? Alexis acudió al concierto que el tenor italiano, Andrea Bocelli ofreció en el campo Marte acompañado por su novia Cynthia Aparicio, quien reiteró que su boda será en noviembre próximo.

Estábamos empezando a ver fechas y en eso, a mí me encanta eso como noviembre, como este clima, otoño-invierno, en eso, vi que cae sábado 11, o sea 11 del 11 y dijimos ‘Pues, ya está’

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Por cierto, que durante el concierto de Bocelli, quien estuvo acompañado por la orquesta filarmónica del desierto, sorprendió al subir al escenario a la joven cantante mexicana, Carolina Ross.