ÚLTIMA HORA: Cancelan concierto de Los Ángeles Azules en la Plaza de Toros México; formas de reembolso

Sigue la oleada de cancelaciones de conciertos en México. A través de un comunicado Ocesa informó que se canceló el concierto que Los Ángeles Azules tenían programado en la Plaza de Toros "La México" el 6 de junio.

En el comunicado oficial no se especifican las causas de la cancelación para la presentación. "Debido a circunstancias de logística imprevistas y completamente ajenas a la organización de Ocesa, promotor, artista, y al recinto", es la razón que se cita.

Cómo pedir el reembolso por el concierto cancelado de Los Ángeles Azules en CDMX

Según informa el comunicado de la cancelación del concierto de Los Ángeles Azules en CDMX, si hiciste la compra de boletos en línea el reembolso total te caerá de manera automática en la tarjeta que usaste, "de acuerdo con los tiempos establecidos por tu institución bancaria".

Si la compra fue en taquilla, podrás dirigirte al mismo lugar para solicitar tu reembolso total. Esto se encontrará disponible a partir del lunes 23 de marzo de 2026.

En el sitio web oficial de Ticketmaster, dentro de la sección de información y ayuda por reembolsos, se especifica que la cantidad de dinero pagada se regresa "por el valor nominal del boleto más los cargos por servicio y envío durante los 30 días siguientes a la cancelación del evento, además aplicarán las instrucciones establecidas por las instituciones bancarias".

"Funan" a Ocesa por cancelaciones de conciertos en CDMX

En las últimas semanas han ocurrido varias cancelaciones de conciertos próximos a realizarse en la Ciudad de México. Además de Los Ángeles Azules, han cancelado artistas como Pink, Lucho SSJ y Carolina Ross, sin alguna razón específica que se haya informado.

En la sección de comentarios predominan las críticas por parte de fans y usuarios que han comprado boletos para los conciertos cancelados. "Si no fue nadie, ¿entonces qué fue?", "como que andan fallando mucho, ¿no?" y "siempre se cancelan por causas ajenas a todos los involucrados", son algunos de los comentarios.

