Demandan a Los Ángeles Azules por usar arreglos que no son suyos

No hay duda de que una de las agrupaciones más emblemáticas de la música en nuestro país es sin duda Los Ángeles Azules. Sin embargo, eso no los libra de enfrentarse a uno que otro problema, y de hecho, justo en estos momentos atraviesan un nuevo escándalo legal.

¿Por qué demandaron a Los Ángeles Azules?

De acuerdo con información revelada en una entrevista con un medio de espectáculos, compartieron que apareció un músico que asegura ser el autor de 10 arreglos sinfónicos de algunos de los mayores éxitos de la agrupación.

Según la versión del demandante, a él se le solicitó un trabajo especial por parte de un tercero con carácter de urgencia en 2013. Según cuenta, inicialmente sería un trabajo para un único concierto, sin embargo, todo terminó convirtiéndose en el álbum “Cómo te voy a olvidar” con orquesta sinfónica, proyecto que marcó el regreso triunfal de la agrupación.

¿Qué canciones están en disputa dentro de la demanda?

El conflicto legal señala que los arreglos utilizados corresponden a temas icónicos como:

El listón de tu pelo



Juventud

17 años

Cómo te voy a olvidar

La cadenita

Mi niña mujer

Estas piezas, según el demandante, siguen generando ingresos y reconocimiento sin que se le haya otorgado crédito alguno como arreglista.

¿En qué va el proceso legal contra Los Ángeles Azules?

Hasta el momento del caso, se sabe que hay dos demandas en su contra: una civil y otra penal, en contra de la agrupación, la disquera Sony Music y el intermediario señalado en la contratación. En la entrevista con el medio, revelaron que esa persona ya ha presentado pruebas como partituras originales, correos con fechas y peritajes musicales que avalarían la autoría del músico.

Hasta ahora, el procedimiento avanza lentamente, pero las partes involucradas ya fueron notificadas. Solo queda estar al pendiente de la resolución del caso.

