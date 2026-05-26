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Cantante mexicano confiesa que tiene enfermedad incurable. “Lo único que puedo hacer es esperar”

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|Crédito: Instagram. @lalo.zapien

Escrito por: Samantha Guzmán

El cantante y creador de contenido mexicano Eduardo Zapien rompió el silencio sobre la condición incurable con la que vive a sus 31 años de edad. Se trata de enfermedad renal poliquística, que le fue diagnosticada hace apenas unas semanas.

Eduardo Zapien se ha dado a conocer a través de redes sociales como Instagram y TikTok, donde tiene más de 141 mil y 438 mil seguidores, respectivamente. Ha lanzado temas como "Karma" y "Bandolera", que están disponibles en plataformas como Spotify.

Cantante mexicano Eduardo Zapien revela que tiene enfermedad renal poliquística

Según reveló a la revista TVNotas en una entrevista, Eduardo Zapien comenzó a experimentar un dolor en la espalda baja, que inicialmente relacionó con el ejercicio. Primero acudió a fisioterapia, pero eventualmente fue atendido por un nefrólogo y le dieron el diagnóstico de enfermedad renal poliquística.

Al cantante mexicano le hallaron entre 15 y 20 quistes en riñones e hígado, aunque afortunadamente todos son benignos; 2 de ellos, de mayor tamaño, deben ser drenados para prevenir que se conviertan en cáncer. "Lamentablemente no hay un medicamento, como tal, para curar esta enfermedad y tampoco me pueden operar. No existe manera de que los quiten. Al final, me volverán a salir", dijo Lalo Zapien a la revista de espectáculos.

El también influencer confesó que la noticia fue muy fuerte y "lo tumbó", por 2 semanas; "siento que me pusieron un temporizador", agregó. Actualmente está esperando a que se cumplan 6 meses para acudir a una nueva cita médica, mientras tanto lleva una dieta específica. "Ahorita, lo único que debo hacer es esperar".

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