Carlos Rivera tenía en pie una colaboración con Yeison Jiménez, el cantante que murió en un accidente aéreo

Tras el trágico accidente en que perdió la vida el cantante Yeison Jiménez este fin de semana, Carlos Rivera reveló que tenía pendiente una colaboración con el colombiano. Esto lo dijo en sus condolencias y un mensaje que dedicó al intérprete.

"Nos quedó pendiente nuestra canción. El último mensaje era que nos veríamos aquí en México", escribió Carlos Rivera en un post de su Instagram oficial. "Que tu música sea eterna hermano. Dios te reciba en el cielo. Abrazo a tu familia y a tus fans con todo mi cariño".

El cantante mexicano acompañó el mensaje con un par de fotografías donde aparece platicando junto a Yeison Jiménez y lucen como si estuvieran intercambiando números de teléfono. La imagen muestra la mutua admiración que sentían y la intención de convertirse en colaboradores.

"Hubiera sido la mejor canción con sus voces", dice uno de los comentarios de la publicación. Varios seguidores de Carlos Rivera también le piden que sí lance una canción en memoria del colombiano.

La trágica muerte de Yeison Jiménez

El sábado 11 de enero, el cantante Yeison Jiménez se dirigía a Medellín en una avioneta privada que salía desde Boyacá, Colombia. Lamentablemente, minutos después del despegue, la avioneta se desplomó y posteriormente se incendió.

Perdieron la vida tanto el cantante como sus cuatro acompañantes (Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín y Weismar Mora) y el piloto de la aeronave, Hernando Torres.

Quién era Yeison Jiménez

El intérprete originario de Colombia tenía 34 años de edad y había logrado convertirse en un éxito de la música popular gracias a canciones como "Guaro" y "Aventurero", como recopila la BBC. También se ganó el corazón de sus compatriotas porque antes de alcanzar la fama trabajó durante 6 años vendiendo aguacates en la central de abastos de Bogotá.

Fue el ganador en dos ocasiones del premio Nuestra Tierra a Canción Popular del Año y su prestigio ya había traspasado fronteras; medios mexicanos como Ventaneando lo habían entrevistado sobre su trayectoria y proyectos. También fue el primer artista de su género en llenar el estadio El Campín.

