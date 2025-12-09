Reportan que Cazzu podría ser víctima de brujería: Esto dice una influencer al respecto

Cazzu es una importante figura dentro de la música, que se ha encargado de crear su propio camino artístico, manteniendo una imagen estable sin importar las polémicas o rumores que salgan. En especial después de su relación con Christian Nodal, con quien tuvo a su hija Inti.

Sin embargo, la celebridad detalló que vivió una experiencia sobrenatural. Una influencer explica que podría deberse a que es víctima de brujería, un chisme impactante para todos. Es así que a continuación te detallaremos qué fue lo que comentó al respecto.

¿Qué le pasó a Cazzu?

Todo empezó cuando Cazzu reveló que durante su visita a México vivió un evento paranormal, donde las cortinas del hotel, que tienen un sistema eléctrico para abrirse, se abrieron en dos ocasiones, causando un gran temor en la cantante.

La influencer Silvia Rivera subió el fragmento de las declaraciones de la cantante, explicando que todos los sucesos podrían ser un fuerte indicativo de que es víctima de brujería, detallando que le tienen mucha envidia.

Realiza fuertes declaraciones al respecto, puesto que detalla que Pepe Aguilar, al ver el éxito de Nodal, era un trofeo que quería para él y su hija, por lo que se hizo ese trabajo de brujería, ya que quieren ver destruida a la joven artista.

Incluso, la influencer usa de ejemplo un concierto de Ángela Aguilar, donde se ve una pantalla transmitiendo la imagen de un ojo con un triángulo arriba, explicando que son señales que denotan que ellos practican la santería.

¿Qué religión profesa Pepe Aguilar?

Considerando lo que comentó la creadora de contenido, son fuertes declaraciones al mencionar que Cazzu podría ser víctima de brujería por parte de la familia Aguilar. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con información que avale dichas prácticas de santería o magia.

Pepe Aguilar, el padre de Ángela Aguilar, en el 2016 desde su cuenta de X, subió una publicación en la que detalla que no era religioso, pero que estaba conmovido por lo que comentó en su momento el Papa Francisco de México.