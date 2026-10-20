Hijo de César Bono DESMIENTE que el actor perdiera un ojo; este es el comunicado oficial

Hace unas horas se difundió la noticia de que César Bono habría perdido el ojo izquierdo tras recibir una cirugía por un tumor. Esto de inmediato provocó una enorme preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, Leonardo Bono, hijo del actor y comediante, salió a desmentir públicamente esa versión. A través de un mensaje que publicó en redes sociales, el también actor y cantante aseguró que su papá está bien y señaló que la información fue difundida sin responsabilidad por parte de un conocido periodista de espectáculos, causando una inquietud innecesaria entre sus seres queridos y el público.

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¿Qué dice el comunicado del hijo de César Bono?

Leonardo Bono publicó un corto mensaje en sus historias de Instagram. En este él agradece los mensajes de apoyo que recibieron para preguntarte por el estado de salud de su padre y primer actor. Sin embargo, no dudó y aprovechó para aclarar que el reporte sobre la supuesta extirpación de un ojo por culpa de un tumor era mentira: “Quiero aclarar que la información que está circulando es falsa. Mi papá está bien y no ha perdido un ojo”.

|Leonardo Bono Instagram @leonpato

¿De dónde surgió el rumor sobre su ojo izquierdo?

La versión comenzó a circular luego de que un conocido periodista comentara en su programa que César Bono habría sido sometido a una operación para retirar un tumor en el ojo izquierdo y que, durante el procedimiento, le habían tenido que extirpar el órgano. Luego del comunicado de Leonardo Bono, salieron algunos periodistas de espectáculos a señalar que en realidad lo que le quitaron fue el párpado izquierdo por un tumor encapsulado y que en una semana tendrá los resultados. Sin embargo, hay que tener cuidado igualmente con esta nueva información, pues ni el hijo de César Bono ni otros familiares o amigos cercanos han confirmado la información.

|María Luisa Valdes Doria Instagram @maguichadoria

¿Cómo se encuentra César Bono?

Hasta el momento, Leonardo Bono no ha querido emitir declaraciones específicas sobre su estado de salud; solo afirma que se encuentra bien y que los rumores eran falsos. Recordemos que la salud del intérprete ha sido tema de conversación desde hace años. En 2018 sufrió varios infartos, incluidos episodios cerebrales que le dejaron secuelas en su movilidad.

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