ÚLTIMA HORA: César Bono pierde un ojo tras encontrarle un tumor; esto se sabe sobre la salud del actor

En los últimos minutos la salud del actor César Bono ha generado preocupación entre sus seguidores luego de que se diera a conocer que el protagonista de la obra de teatro “Defendiendo al cavernícola” fue sometido a una delicada cirugía en la que le extirparon el ojo izquierdo debido a un tumor.

Ante estas declaraciones la salud del actor ha llamado la atención del público ya que Bono ha enfrentado en los últimos años diversos problemas de salud. Asimismo, se destacó que la operación se realizó días antes de su cumpleaños que justamente se celebra el día de hoy. Aunque el procedimiento implicó la extirpación del ojo afectado, todavía existen dudas y los resultados sobre si el tumor que le hallaron es benigno o maligno.

¿Cuál es el estado de salud de César Bono tras perder el ojo izquierdo?

Según la información difundida, César Bono mantenía una actitud positiva después de la cirugía e incluso había hecho bromas sobre su nueva condición. Sin embargo, no se ha difundido de manera pública un reporte médico completo que permita conocer todos los detalles de la cirugía así como el proceso de recuperación.

Hasta hoy 19 de octubre que se dio a conocer la noticia, se ha reportado que el actor se encuentra estable y que por el momento la principal preocupación está enfocada con los próximos resultados que arroje la biopsia, ya que con ellos se determinará si el tumor era canceroso y si necesita algún tratamiento adicional.

Aunque la salud del actor mexicano se encuentra estable, cabe recordar que durante algunos años ha estado bajo el ojo público debido a su problemas de salud, en 2018 sufrió varios infartos cerebrales que le dejaron secuelas de movilidad principalmente se vio afectado el lado izquierdo de su cuerpo. Sin embargo, pese a estos procesos que ha atravesado Bono se ha mantenido activo en su vida profesional tanto en televisión como en teatro.