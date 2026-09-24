Las photocards forman parte de la cultura de coleccionismo asociada al K-pop y también pueden convertirse en un proyecto de manualidades inspirado en KPop Demon Hunters, como lo son estas 6 ideas para crear fundas decoradas de Rumi, Mira y Zoey. Asimismo, puedes fabricar estas 6 coronas inspiradas en Huntrix.

Para fabricar una funda casera se pueden utilizar materiales como cartón, papel decorativo, cinta, plástico transparente y recortes. Mientras que otras manualidades de la misma temática emplean materiales sencillos para crear accesorios personalizados de las Guerreras KPop, como estas 5 ideas para decorar tus AirPods con los personajes.

6 ideas para crear fundas decoradas para photocards de Rumi, Mira y Zoey|IA

Las 6 ideas de fundas para photocards

1. Funda de Rumi: La primera propuesta puede utilizar la identidad visual asociada con Rumi, con una base morada, pequeños detalles negros y elementos brillantes. Una publicación reciente sobre manualidades de HUNTRIX propone combinar violetas, negro y detalles dorados para representar a este personaje.

2. Funda de Mira: Para Mira, una alternativa consiste en utilizar rosa, rojo y tonos oscuros. Las propuestas de manualidades consultadas relacionan al personaje con esa combinación cromática y también incorporan corazones como elemento decorativo.

3. Funda de Zoey: Puede representarse mediante una funda con colores vivos, notas musicales y pequeños símbolos relacionados con las presentaciones de HUNTRIX. Una propuesta para este personaje es combinar colores llamativos y elementos musicales.

4. Funda grupal: Otra opción consiste en dedicar una sola funda a Rumi, Mira y Zoey. Una propuesta es utilizar una hoja exclusiva para cada protagonista y otra con las tres integrantes juntas, además de nombres, estrellas, corazones y elementos musicales como recursos gráficos.

5. Funda transparente: Una funda transparente cambia la decoración sin modificar la tarjeta. Para crearla, se puede colocar la photocard dentro de una mica transparente y añadir stickers por fuera con elementos que pueden recortarse y utilizarse en distintas actividades.

6. Funda con brillos: La última idea combina una base oscura con detalles iridiscentes, estrellas y elementos musicales.