Los proyectos de ganchillo, que puedes aprender desde cero con estos tutoriales gratuitos, para decorar el comedor pueden adaptarse al tamaño del mueble y al nivel de experiencia de quien los realiza, como lo son estas 4 ideas de crochet sencillo para tejer caminos de mesa elegantes y modernos.

Existen patrones gratuitos que utilizan combinaciones de cadenas, puntos altos y puntos bajos, mientras otros incorporan figuras geométricas o cuadrados tipo granny. Estas estructuras obtienen piezas ligeras o con mayor textura sin recurrir a técnicas avanzadas. También puedes pedir peluches de crochet con estas 4 ideas de Rumi de KPop Demon Hunters para decorar tu mochila.

4 ideas de crochet sencillo para tejer caminos de mesa elegantes y modernos|IA

Las ideas de crochet para mesa

1. Filet con figuras geométricas: Una primera alternativa utiliza la técnica filet, que combina cadenas y puntos altos para formar espacios abiertos y zonas sólidas. La misma técnica permite incorporar rombos y cruces sin necesidad de cambiar de color.

2. Granny: Otra opción parte del clásico granny. Un patrón de Pattern Princess indica que basta con dominar la cadena y el punto alto para comenzar. Además, el esquema utiliza una repetición sencilla que permite avanzar de forma constante. El diseño acepta distintos grosores de estambre.

3. Punto musgo: El punto musgo ofrece otra posibilidad para quienes buscan una superficie uniforme. Esta técnica alterna puntos bajos y cadenas, lo que produce una trama regular y permite trabajar cambios de tono sin generar una textura demasiado pesada.

4. Table Runner with Fringe: Este diseño utiliza únicamente puntos bajos y puntos altos, de acuerdo con la recopilación de Handy Little Me. La propuesta incluye instrucciones escritas y de video, por lo que ofrece dos formas de consultar el procedimiento mientras se realiza la pieza.

Antes de comenzar cualquiera de estos proyectos, se recomienda comprobar el grosor indicado por el patrón y el tamaño del gancho recomendado. Las medidas pueden cambiar de forma considerable según el hilo, la tensión de las puntadas y la cantidad de repeticiones.