Revelan la causa de muerte del periodista de espectáculos Chucho Gallegos

El periodista de espectáculos mexicano, Jesús "Chucho" Gallegos Rosales, falleció a los 84 años de edad. El deceso se dio tras haber permanecido varias semanas hospitalizado en terapia intensiva.

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¿De qué murió el periodista Chucho Gallegos?

Sobre la versión de su partida se debió a complicaciones de salud provocadas por una infección bacteriana que derivó en hemorragias internas y una severa pérdida de sangre.

Debido a las hemorragias, sufrió una considerable pérdida de sangre, razón por la cual sus familiares y la comunidad periodística solicitaron donadores de sangre en varias ocasiones.

Pasó sus últimos días internado en estado crítico dentro del área de terapia intensiva en un hospital del Estado de México.

¿Quién fue Chucho Gallegos?

Jesús "Chucho" Gallegos Rosales fue considerado pioneros y pilares del periodismo de espectáculos en México. Construyó una trayectoria que abarcó más de seis décadas,

Nació el 17 de diciembre de 1941 en la Ciudad de México, inicialmente estudió para ser maestro normalista, pero después descubrió su verdadera vocación en los medios de comunicación.

Fue entonces que en el medio del espectáculo logró fundar una importante revista que le dio reconocimiento a nivel nacional e internacional.