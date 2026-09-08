¡ÚLTIMA HORA! Muere el famoso periodista Chucho Gallegos, fundador de la revista TVyNovelas, después de ser hospitalizado en terapia intensiva

Se ha dado a conocer que el famoso periodista Chucho Gallegos falleció a los 84 años, dentro de su larga carrera se destacó por ser el fundador de la revista TVyNovelas, reconocido dentro de la farándula mexicana.

Se menciona que su fallecimiento fue generado por diversas complicaciones de salud, por lo que fue llevado a terapia intensiva para recibir atención médica, pero no fue suficiente para superar la crisis.