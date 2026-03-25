¿Le dio permiso de engañarla? Descubre la polémica declaración de Claudia Lizaldi en torno a su matrimonio

Claudia Lizaldi, una de las mejores conductoras de México ahora está en el foco de atención de todos los medios, puesto que, en una reciente entrevista que al parecer, le habría dado permiso a su esposo de engañarla, apelando que, la fidelidad no es más importante que su relación; la comunicadora explicó que, antes de decidir la ruptura de manera definitiva, la pareja habría intentado salvar su matrimonio a través de un convenio, el cual le permitía tener una libertad personal y fuera de su vínculo como marido y mujer.

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¿Quién es el exesposo de Claudia Lizaldi?

El esposo de Claudia Lizaldi es Eamon Sean Kneeland, quienes en diciembre de 2018 dieron a conocer que, tras 9 años de matrimonio se separaban; tiempo en el que pudieron concebir dos hijos; sin embargo, algunas situaciones las llevaron al divorcio. Algunos sucesos que llevaron al divorcio fueron principalmente infidelidades y se habla de adicciones.

La conductora dijo en varias entrevistas que, su exesposo tenía unas adicciones brutales que sus reacciones cuando bebía alcohol eran una persona diferente; sin embargo, la controversia llegó cuando reveló que, para salvar su relación llegaron a algunos acuerdos, y uno de ellos era conocer y estar con otras personas.

¿Cómo se enteró de la infidelidad de su exesposo?

De acuerdo con la comunicadora, ella ya sabía que su esposo estaba conociendo a alguien, pero no pasaba nada porque ella le había dado permiso, e incluso dio a conocer el acuerdo sobre su nueva versión de familia, donde su ahora exmarido podía estar con quien quisiera e incluso estaba escrito en un documento donde ambos lo habían firmado, en una de las cláusulas se señalaba que, él hombre la tenía que proteger ya que Claudia Lizaldi es una persona pública.

La conductora dio a conocer que su relación con Eamonn Kneeland es positiva por el bien de sus hijos; y aseguró que ella había elegido a su esposo, y señala que lo hizo bien, ya que tiene una excelente relación con su exmarido.