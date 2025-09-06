Claudia Lizaldi aclaró el problema que ocurrió con su pareja

Luego de la polémica que se desató con un comportamiento que tuvo la pareja de Claudia Lizaldi. El hecho fue que Pedro Moctezuma le habría gritado afuera del evento “Los 300 líderes”.

Ante esto es que la conductora de “Master Chef Celebrity”, salió a aclarar el hecho para que no hubiera malos entendidos. Es por esto que se quiso dejar todo tipo de violencia afuera.

¿Qué dijo Claudia Lizaldi, sobre este hecho?

En una entrevista fue Claudia Lizaldi quien dijo que no defenderá a su pareja sentimental pero a su vez ha pedido comprensión porque una discusión es normal en todas las relaciones.

Además agregó que lo que ocurrió fue un mal entendido laboral entre ella y su pareka Pedro Moctezuma. Ante esto dijo:

“Estamos a tres meses de un evento que es muy demandante energéticamente, económicamente, y claro que hay diferencias. Por eso somos complementarios, pensamos distintos en muchas cosas y estamos haciendo muchas cosas”.

Si bien admitió que la discusión existió pues no quiere que esto se transforme en un mal entendido. Por supuesto ha pedido comprensión ya que es una situación que ocurre en todas las parejas y no escaló en más nada que eso.

Claudia Lizaldi negó que Pedro le aventara la bolsa

En las redes sociales también circuló el rumor de que Pedro Moctezuma le había aventado el bolso a Claudia pero ella negó que esto hubiera ocurrido.

Ante esto también la conductora se ha mostrado preocupada debido a que la han estado siguiendo por lo que su dirección ya es de público conocimiento.

“Me espanta, me hace sentir vulnerada porque yo no sé quiénes son ellos y ellos si saben quién soy yo y dónde vivo. Ya tienen mi dirección y esto ya está cañón”, manifestó la conductora.

Aprovechando la situación Lizaldi, agradeció a todas las personas que se preocuparon por ella y le hicieron llegar sus mensajes de apoyo. Además confirmó que entre ella y su pareja está todo en calma.

