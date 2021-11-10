La Adictiva habla del atentado que sufrieron en show de Metepec.

EXCLUSIVA. La Adictiva y el incidente armado en el que estuvieron.

Memo Garza, vocalista de la banda La Adictiva, rompió el silencio sobre la camioneta baleada tras su presentación en el Palenque de Metepec en el Estado de México.

En exclusiva para nuestro programa Ventaneando, el líder de la agrupación confesó que nunca ha tenido problemas con nadie.

Estamos seguros que no es un problema directo contra nosotros, con La Adictiva. Me siento con la seguridad de decirles que La Adictiva jamás ha tenido ningún problema, nunca nos había pasado una situación de estas

Obviamente todos estábamos asustados y sacados de onda. Nosotros veníamos dormidos porque habíamos salido del evento. Veníamos a dos horas de distancia del lugar y de repente escuchamos el ruido de las denotaciones; nos despertamos, nos levantamos asustados y dijimos: ‘¿Qué está pasando?’

El artista reveló que no se tomó la situación personal, pero se llevó un gran susto.

Bendito Dios no pasó nada, no sentimos como que nos quisieron hacer un daño directo a nosotros. Existió un miedo en ese momento porque nadie está preparado para una situación de estas. Nos asustamos mucho, pero después llegamos con unos federales

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La Adictiva narra su terrible experiencia en el autobús baleado

Memo Garza y todos los integrantes de La Adictiva salieron ilesos de la situación; sin embargo desataron la preocupación de sus seres queridos.

La policía estuvo con nosotros y después llegamos a Guadalajara muy sacados de onda. Nuestra familia estaba muy asustada, nuestros amigos y parejas. Tenemos esa tranquilidad de que no es algo contra nosotros porque jamás hemos tenido problemas con nadie

La Adictiva se prepara para hacer su aparición en Los Premios de la Radio 2021 el día de mañana en la Ciudad de México.

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