Ella es Ana María (Amara), la nueva pareja de Mati Álvarez, la pentacampeona de Exatlón México

A través de los años, Mati Álvarez se ha convertido en toda una leyenda de la televisión mexicana, pues su paso por Exatlón México la ha consagrado como una de las deportistas más queridas y laureadas de todos los tiempos, por lo que cada detalle de su vida personal se ha vuelto del interés de sus seguidores.

Aunque hace unas semanas la novena temporada de Extalón México llegó a su fin, el furor por Mati Álvarez sigue por los cielos, pues en esta edición pasada se consagró como pentacampeona y si su entorno no podía ser más emocionante, en los últimos días se ha vuelto tendencia debido a su nueva relación sentimental con Ana María.

¿Quién es Ana María, la nueva pareja de Mati Álvarez?

Ana María también es conocida bajo el nombre de Amara, es una artista, infleuncer y creadora de contenido con gran presencia en redes como Instagram o TikTok, donde acumula miles de seguidores.

Dentro de la música debutó en el año 2025 y se destacan algunos de sus singles que poco a poco forman su mundo musical, siendo “orq.”, su última canción, la cuál fue lanzada el pasado mes de abril.

Además en redes se muestra como una persona bastante creativa y con un humor que conecta con las personas, donde suele compartir contenido de estilo de vida y demás tendencias.

¿Qué se sabe de la relación de Mati Álvarez y Ana María?

Fue a finales de mayo, luego de que terminara la novena temporada de Extalón México que tanto Mati y Amara comenzaron a mostrar mayores interacciones en redes sociales, y lo que comenzó como algo muy reservado, poco a poco ha sido visible para sus seguidores.

De momento, ninguna de las dos figuras ha compartido más detalles sobre lo que está siendo su relación, aunque entre indirectas y demás posteo un tanto "misteriosos" han dejado ver un poco más del día a día entre ambas figuras.