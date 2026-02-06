Este fue el último mensaje que mandó el hijo del rapero Lil Jon

El mundo de la música se encuentra alerta en estos momentos, pues el rapero Lil Jon y su familia pidieron ayuda para localizar a su hijo. La información que se tiene es nula y existen muchas preguntas alrededor de un joven que también es músico pero que apostó por otra vertiente. Ya pasaron más de dos días desde su desaparición y se pide oración para que regrese sano y salvo.

¿Qué decía el último mensaje que compartió el hijo de Lil Jon?

Las horas recientes han sido estresantes para la familia del rapero. Se indica que el muchacho de 27 años desapareció la mañana del 3 de febrero pasado. Según los reportes, el joven salió de su hogar a las 6 de la mañana de ese día, corriendo a toda velocidad. Pero desde ese momento no se supo nada más.

Uno de los grandes problemas es que se fue sin sus pertenencias, incluido el teléfono celular. Mientras que en redes sociales tampoco se tiene rastro de él. Su última publicación es de principios de año, específicamente del 6 de enero. Ese día el hijo de Lil estuvo en un evento donde presumió de su presencia.

Lamentablemente, las horas pasan y no se sabe de su paradero. La familia pidió respeto al silencio en el que se encuentran y las autoridades indicaron a la comunidad los rasgos de Nathan Smith. Se indica que mide 1.75, pesa 68 kilogramos, tiene cabello negro y corto… y tiene tatuajes en los labios y en la clavícula derecha.

¿A qué se dedica el hijo de Lil Jon?

El joven de 27 años desapareció en Georgia y es conocido por emprender su vida como artista, en el modo DJ. Su nombre artístico es DJ Young Slade y en redes sociales como Instagram cuenta con 10, 500 seguidores. Se encuentra en plena labor de expansión como artista independiente y la preocupación realmente se siente en el ambiente.

No se indicó por qué el hijo del rapero salió de su hogar de manera abrupta, además que el informe indicaba que podría estar desorientado y necesitar de ayuda. Pero al momento no existe algún reporte favorable de su localización.