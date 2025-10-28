Esto se sabe del paradero de Inés Gómez Mont tras la detención de su esposo

El mundo del espectáculo mexicano se mantiene expectante por lo que puede ocurrir en las próximas horas en torno a la presentadora de televisión Inés Gómez Mont. Es que al conocerse que su esposo Víctor Álvarez Puga fue detenido en Estados Unidos, crece el interés por saber el paradero de ella.

Desde el 2021 que Inés Gómez Mont y su esposo están prófugos de la Justicia de México, luego de que Víctor Álvarez Puga y su hermano fueran señalados como operadores de una red de empresas fantasmas. Esto quiere decir que son sospechosos de lavado de dinero, motivo por el cual la conductora también quedó bajo sospecha.

¿Por qué arrestaron al esposo de Inés Gómez Mont?

Los datos que circularon sobre el arresto de Víctor Álvarez Puga no están relacionados, en principio, con las causas fiscales en México. Su detención estaría ligada íntegramente con motivos migratorios aunque se estima que podría pedirse su extradición mientras avanza la investigación por lavado de dinero.

Mientras las miradas están puestas en lo que pueda desprenderse de las autoridades norteamericanas, en torno al arresto de Víctor Álvarez Puga, otras se preguntan por el paradero de Inés Gómez Mont.

¿Dónde está Inés Gómez Mont?

Tras conocerse la detención de Víctor Álvarez Puga, no ha trascendido si Inés Gómez Mont se encontraba junto a él o si también fue detenida. Lo cierto es que desde 2021 el paradero de la presentadora de televisión es todo un misterio.

Algunos rumores precisan que Inés Gómez Mont se encontraría en Dubai, mientras que algunas personas de su entorno han señalado a la Justicia algunas ubicaciones posibles como Italia, Miami, Chiapas, islas del Caribe o Puebla. En cuanto a sus redes sociales, la famosa no ha vuelto a utilizarlas por lo que es también un impedimento para poder hallarla.

