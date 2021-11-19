Después de estar perdido 40 años, es encontrado por su madre.

En redes sociales se hizo viral la historia del señor Rufino, un hombre de 60 años que presentó un padecimiento mental desde que nació, mismo que lo llevó a salir de su casa sin rumbo fijo cuando tenía aproximadamente 20 años.

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Esta situación provocó que se apartara de su familia por más de 40 años; sin embargo gracias a las redes sociales el hombre logró reunirse con su mamá llamada Epifania.

El emotivo reencuentro con su madre

Estos hechos tuvieron lugar en el Hospital General de Matamoros, Tamaulipas, donde Rufino fue atendido por una infección en los pies. Y es que al no saber nada de su pasado, las trabajadoras sociales del hospital decidieron comenzar con la búsqueda de los familiares.

Fue entonces que enviaron una foto de Rufino a la página de Facebook Red de Emergencias de Reynosa A.C. con la esperanza de que alguien identificara al hombre.

La fotografía que compartieron fue vista por cientos de personas; de esta forma lograron llegar a los familiares de Rufino, quienes viven en la comunidad de El Mante, en Tamaulipas.

Cuando los familiares de Rufino le enseñaron la foto a Epifania, ella reconoció a su hijo y de forma inmediata, se dirigió al hospital para comprobar que se trataba de su hijo perdido hace más de 40 años.

Rufino al verla, automáticamente la reconoció, la nombró“mamá” y no pudo evitar soltar algunas lágrimas.

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