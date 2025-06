¿Cuál es la relación entre Kika Edgar y la ruptura entre Lalo Salazar y Laura Flores?

La ruptura entre Laura Flores y Lalo Salazar ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales, pues existen diversas teorías creadas por los fans o por reporteros de espectáculos ya que solo un par de días antes de confirmar el rompimiento la pareja se había dicho más enamorada que nunca, ahora el nombre de Kika Edgar ha surgido como una de las causas del truene.

La cantante y actriz habría coqueteado con Lalo Salazar durante un programa, esto completamente en vivo y frente a miles de televidentes. El clip posteriormente fue compartido en las plataformas digitales y se ha hecho viral, pues se dice que Kika es la responsable de que las cosas entre el periodista y Laura llegaran a su fin.

¿Por qué se relaciona a Kika Edgar con la ruptura entre Lalo Salazar y Laura Flores?

A la cantante no le importó nada que aún no se diera a conocer el rompimiento entre Lalo y Flores, y decidió cantarle la canción “Como A Mí Me Lo Decías”, un tema bastante romántico con el que le decidió coquetear descaradamente e incluso burlarse diciendo "¿No está por ahí Laura?”.

Esto ha despertado muchas dudas entre los internautas, pues se ha especulado que entre Salazar y Kika Edgar podría existir un romance, aunque cabe destacar que todo parece indicar que fue una coincidencia pues la actriz y cantante es conocida por su personalidad coqueta y puede que solo estuviese bromeando.

Otra de las cosas que ha llamado la atención es la forma en la que el corresponsal de guerra actúa ante el coqueteo de la famosa, pues solo sonríe y parece un poco apenado, pero no dice nada ni ha hablado al respecto.

Laura Flores confirma su ruptura con Lalo Salazar

Luego de que se especuló que los famosos habían terminado su relación, el periodista compartió unas historias desmintiendo la noticia y la actriz una fotografía en donde aseguró que “su amor era bendecido”. Sin embargo, solo un par de días después Laura compartió en un comentario de Instagram que Salazar había decidido poner fin a su relación luego de tres meses de romance.