¿Carlos Trejo peligra? Este es el INTENSO entrenamiento que está haciendo Alfredo Adame para su pelea ante el Cazafantasmas

El evento de Ring Royale 2026 ya tiene fecha y hora, pero, una de las peleas más esperadas de este espectáculo es la que tendrá el primer ganador de La Granja VIP Alfredo Adame contra el investigador de lo paranormal, Carlos Trejo, sin embargo, quien se ha tomado este conflicto muy enserio, al grado de tener intensos entrenamientos, por lo que algunos de sus seguidores se han preguntado si el cazafantasmas corre peligro.

Alfredo Adame y su intensivo entrenamiento

A través de sus redes sociales fue cómo Alfredo Adame subió una historia en donde se le ve posar a lado de dos entrenadores, quienes parecen ser entrenadores que se dedican a llevar el proceso de preparación del Golden Boy, quien espera con mucha ansiedad su pelea contra Carlos Trejo en el Ring Royale 2026.

Mientras Adame entrena, Carlos Trejo sufre un ataque

Cabe señalar que, mientras Alfredo Adame se prepara para su compromiso ante el cazafantasmas, Carlos Trejo dio a conocer que sufrió un ataque directo el cual se dio en las inmediaciones de su casa ubicado en la Ciudad de México; de acuerdo con las primeras declaraciones en una entrevista, un sujeto con un objeto metálico lo habría atacado físicamente, y al tratar de defenderse sufrió una lesión en uno de sus dedos.

¿Carlos Trejo sufrió un robo?

Al parecer Carlos Trejo habría descartado que el ataque que sufrió como un intento de robo, y más bien señaló este incidente como un hecho deliberado para que no llegue a medirse ante Alfredo Adame en el Ring Royale 2026, de hecho, habría culpado al primer ganador de La Granja VIP como el presunto responsable y autor intelectual de lo que pasó en su casa.

¿Cómo fue atacado Carlos Trejo?

De acuerdo con Trejo, Alfredo Adame habría afirmado que busca todo tipo de mecanismos para que no llegue a su pelea programada entre ambos; y durante una entrevista ante medios de comunicación, el cazafantasmas dio a conocer que, su agresor huyó del sitio luego de que un perro lobo estuviera con él para su protección.

Al parecer, Carlos Trejo fue atacado con un tubo, pero cuando puso su mano para protegerse, el artefacto habría impactado en el dedo, y de acuerdo con el cazafantasmas, este ataque no le robaron nada, por lo que añadió que eso habría sido un suceso mandado por Alfredo Adame. El investigador de hechos paranormales también comentó que su rival estaría haciendo cualquier cosa para que no llegue a su conflicto pactado.

¿Cuándo es la pelea entre Carlos Trejo contra Alfredo Adame en el Ring Royale 2026?

El Ring Royale 2026 está programado para llevarse a cabo el domingo 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey. Por otro lado, hasta el momento, Alfredo Adame no ha declarado nada sobre lo que vivió su oponente y de las acusaciones en su contra, por lo que, la contienda sigue en pie.

