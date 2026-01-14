Curvy Zelma se viste de luto tras triste muerte

En la tarde de ayer martes, el dolor golpeó a la conductora de televisión y modelo Curvy Zelma. La mujer atravesó la pérdida de un ser querido por lo que compartió un sentido mensaje en las redes sociales.

¡Piel hermosa para el 2026! Checa este tratamiento de oxigenación facial

Curvy Zelma es una de las mujeres referentes del espectáculo de México, debido a sus trabajos realizados en programas como “Venga La Alegría Fin de Semana" y "La rueda de la suerte", por lo que su mensaje causó mucha preocupación.

¿Qué familiar de Curvy Zelma falleció?

La conductora y actriz de televisión, Curvy Zelma, apareció en su perfil de Instagram para dejar un mensaje de despedida a su abuelita quien murió el martes 13 de enero. La mujer estaba por cumplir sus 100años de edad.

Para expresar su dolor es que la ex conductora de “Venga La Alegra Fin de Semana”, es que compartió una serie de fotografías. Las mismas iban acompañadas de un mensaje que decía que la iba a recordar con mucho cariño y agradeció las muestras de cariño que le han brindando en este complicado momento.

"Descansa en paz abuelita linda. Te amaremos y recordaremos con mucha admiración. Casi 100 años de vida", escribió.

Dada la situación es que figuras como Jimena Pérez, La Choco, Tania Rincón y Raquel Bigorra le hicieron llegar a su compañera las muestras de cariño. Así también otros fanáticos le manifestaron que era muy parecida a su abuelita.

¿Quién es Curvy Zelma?

Curvy Zelma, cuyo nombre real es Zelma Cherem, es una actriz mexicana y modelo de talla grande que se ha destacado por romper los estereotipos en la televisión mexicana. Ha luchado contra la gordofobia y la discriminación hacia los cuerpos que no son parte del canon de belleza estipulado.

Zelma ha sido conductora, influencer, empresaria, actriz, chica reality y más, pero, sobre todo, ha marcado un antes y un después como la mujer que se siente orgullosa de quién y cómo se ve.

