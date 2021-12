FOTOS | Curvy Zelma sigue siendo tema de conversación en redes.

Aunque “Quiero Cantar” llegó a su fin, los fieles de la presentadora de televisión, Curvy Zelma, siguen felicitándola por su triunfo.

Luego de muchas intensas semanas, el reality “Quiero cantar” llegó a su fin y Curvy Zelma se llevó el triunfo por lo que se convirtió en la campeona indiscutible.

El Chef Mariano Sandoval, Miguel Ángel, Curvy Zelma y “El Capi” Pérez fueron los participantes que tras varias presentaciones lograron llegar a la final, sin embargo, cuando todo parecía que Pérez se llevaría el triunfo ya que semana a semana arrasaba con las votaciones, la también ganadora de Este es mi Estilo se alzó como la triunfadora.

En el encuentro final Curvy Zelma cantó el tema ‘Por Cobardía’, mientras “El Capi” Pérez decidió cantar ‘Pelea de gallos’.

Tras una tensa deliberación Sergio Sepúlveda y Cynthia Rodríguez nombraron a Curvy Zelma como la ganadora del concurso, que se llevó una moto roja como premio.

Han pasado tan solo un par de días de que terminó el concurso de canto y los seguidores de la empresaria han dado a conocer a través de las redes sociales que la extrañan: “Curvy, las mañanas no son las mismas si no te vemos cantar”. “Curvy, pide cantar todos los días”. “Curvy eres la mejor y extrañamos verte en el escenario cantando”. “Curvy, aún no supero que hayas ganado el concursoQuiero cantar”. “Curvy Zelma, eres la mejor cantante”. “Curvy, cuándo sacas tu primer disco”. “Curvy no dejes de cantarnos”. “Curvy, eres la mejor”. “Que en Venga la Alegía te den un espacio para que cantes todos los días”.

Pese a que los seguidores de la también presentadora de televisió le han pedido que siga deleitando a millones de personas, ¿Querrá Curvy Zelma tomar el canto como una profesión?