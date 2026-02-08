Cynthia Rodríguez reaparece en público tras polémicas declaraciones de Toñita ¿Qué fue lo que dijo?

Tras darse a conocer las polémicas declaraciones de la exacademica Toñita donde puso en duda el matrimonio entre Cynthia Rodríguez y Carlos River a, este fin de semana la exconductora de Venga la Alegría demostró que lo que se dice de su unión con el cantante esta por demás, ya que se le vio en primera fila del Arena Potosí acompañando a su esposo quien dio inició a su gira "Vida México", de acuerdo con los imágenes que circulan en las redes Rodríguez se mostró alegre, despreocupada, conviviendo con los fans y sobre todo disfrutando del concierto.

Aunque no se pronunció por las declaraciones públicas que hizo su excompañera, internautas interpretaron como una respuesta de Cynthia Rodríguez el decir que "no le importa" ya que cuando el tlaxcalteco interpretó el tema "Amo mi locura", se le vio a la pareja de Rivera coreando la frase: "que no te importe lo que te digan, vive tu vida", dejando en claro que son un matrimonio que se apoya, sólido y feliz.

¿Qué le contestó Carlos Rivera a Toñita luego de que esta pusiera en duda su matrimonio con Cynthia Rodríguez?

Recientemente Carlos Rivera confesó en exclusiva para Ventaneando que tras su unión con Cynthia Rodríguez ha enfrentado diversas polémicas alrededor de su relación e indicó que: “hay cosas que no puedes controlar”, asimismo, destacó que su tema “Digan lo que digan” es un claro ejemplo de cómo ha llevado su vida con la conductora, además, destacó que gracias a que mantienen una vida privada se han mantenido juntos por tanto tiempo.

Actualmente, Carlos Rivera se encuentra concentrado en su gira con "Vida México" la cual llevará a varias ciudades del país y España, además, del estreno de "Mi despedida", título que se estrenara este 12 de febrero en varias plataformas digitales y en el cual hace dueto con Alejandro Fernández.

¿Qué dijo Toñita sobre Carlos Rivera y Cynthia Rodriguez?

Toñita, exintegrante de La Academia, se colocó en el ojo del huracán luego de pronunciarse sobre el matrimonio de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, donde dejó entrever que cada historia tiene “dos versiones” y les desea estabilidad. Asimismo, señaló que el pasado no se borra y que el público tiene memoria, lo que muchos interpretaron como una referencia a antiguas diferencias con Cynthia Rodríguez, a quien ha señalado como la responsable de que perdiera trabajo y contratos.