Estos son los tonos de uñas para pieles apiñonadas

La manicura es un mundo que nos permite poder experimentar con colores, diseños y texturas. Si tienes la piel apiñonada pues hay unos tonos hermosos que harán encender tus manos y transformarlas en lienzos elegantes.

Los expertos manifiestan que para las pieles morenas o de matices oliva es importante equilibrar los subtonos naturales por ende se debe elegir esmaltes que resalten la calidez, pero que no apaguen el brillo de tus manos.

¿Cuáles son los tonos de uñas para pieles apiñonadas?

Tonos neutros

Los colores neutros o nude, específicamente los ligeramente rosados o melocotón son un gran acierto para las pieles oliva ya que resalta el color de tu piel. Debes evitar los tonos demasiados pálidos o con excesos de pigmento blanco porque dan un aspecto poco favorecedor sí puedes optar por el color arena, el café con leche o los matices de canela.

Rojos y borgoñas

Sin dudas, el rojo es un tono que no pasa de moda y resalta mucho a las pieles morenas. Puedes elegir los rojos con subtonos cálidos como el coral intenso o los matices anaranjados para que vibren con tu piel.

No te vas a querer cambiar las uñas rojas clásicas.|(Especial/Pinerest)

Si tienes una salida en la noche opta por el borgoña, vino profundo y ciruela para brindar un contraste dramático y tu piel se vea lujosa.

Tonos vibrantes

En este caso nos encontramos con colores llamativos como el azul rey, el verde esmeralda y el morado profundo que crean una armonía visual. Por otro lado, puedes inclinarte por un lavanda encendida o un amarillo pastel para resaltar el bronceado de tus manos.

Metalizados

Por último, tenemos el oro el bronce y el cobre que están diseñados para resaltar la calidad de tu piel. Detalles en estos tonos harán que tu estilo se eleve en cualquier ocasión.

Las uñas naturales son muy elegantes y combinan con todo|Pinterest

Si amas los efectos modernos puedes inclinarte por el acabado parlado o los polvos con reflejos cromados para darle luz a tus manos.