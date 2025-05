¡¿Se casó en secreto?! Todo sobre la ‘discreta’ boda de Demi Lovato

¡Cupido anda suelto en California! O al menos eso parece... y es que medios locales aseguran que Demi Lovato se habría casado hace algunas horas en una “romántica ceremonia”. ¿Será posible? Te contamos lo que sabemos de la boda ‘en secreto’ de la cantante estadounidense.

¿Demi Lovato se casó en secreto?

Hace algunas horas, medios estadounidenses revelaron que Demi Lovato se casó este domingo 25 de mayo con Jordan ‘Jutes’ Lutes, con quien comenzó a salir en 2022. Acorde con HOLA!, la feliz pareja se dio el “sí" a las 4:00 p.m., hora local, en una ceremonia a la que acudieron amigos cercanos y familiares. Según la misma fuente, la actriz y cantante estadounidense vistió dos deslumbrantes diseños de Vivienne Westwood, también conocida como “La reina del punk y la alta costura”.

¿Quién es Jordan ‘Jutes’ Lutes, esposo de Demi Lovato?

Jordan ‘Jutes’ Lutes y Demi Lovato pasaron de ser mejores amigos a comprometerse en 2023 para contraer nupcias y jurarse amor eterno. Se dice que el ‘flechazo’ se habría dado en estudios de grabación. Jordan Lutes es canadiense y antes de ser productor musical, estudió cine y jugó basquetbol.

Como prueba irrefutable del amor entre Demi Lovato y Jordan Lutes, la cantante de 32 años declaró previamente para People: “Lo he esperado toda mi vida. Es muy reconfortante tener una pareja que me apoya tanto, que me ama y que me cuida tanto. Es muy fácil mantenerme centrada con él porque lo quiero muchísimo y me trata de maravilla”, aseguró entonces Demi.

Si a alguien le quedara duda del amor verdadero que existe entre Demi y Jordan, basta con ‘echarse un clavado’ a las redes sociales de la cantante de “Cool for the Summer”, pues no pierde oportunidad en compartir bellos momentos al lado de su ahora esposo, Jordan.