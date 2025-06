Laura Flores rompe en llanto y revela detalles de su rompimiento con Lalo Salazar

Luego de casi cuatro meses de relación, Laura Flores y Lalo Salazar dieron por terminado su romance; sin embargo, todo parece indicar que el truene no ha sido sencillo para la actriz y conductora que recientemente rompió en llanto.

¿Por qué terminó su relación?

Los motivos de su ruptura siguen siendo desconocidos, no obstante, Laura Flores compartió el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram: “Con profunda tristeza les comunico que mi relación con el Sr. Eduardo Salazar terminó”, escribió en sus redes sociales y agregó que “Eduardo es un gran ser humano, un señor en toda la extensión de la palabra. Merece mi respeto y le agradeceré siempre el haberme hecho feliz, aunque duró tan poco tiempo…”.

Laura Flores revela que Eduardo Salazar habría sido quien puso fin a su relación [VIDEO] Laura Flores responde a las críticas por terminar la breve relación con Eduardo Salazar y deja entrever que el periodista habría sido quien decidió poner fin al romance.

¿Lalo Salazar no la amó lo suficiente? En una reciente charla con los medios, Laura Flores detalló que no existió ninguna discusión ni infidelidades como se ha dado a conocer y reveló que todo se dio en las mejores condiciones.

“Nunca nos peleamos, nunca discutimos, nunca hubo faltas de respetos, insultos, infidelidad”, declaró y aseguró que “yo creo que uno de los dos amó más que el otro y ya”.

Sin embargo, Laura Flores también le cerró la puerta a una posible reconciliación con el periodista. “Yo creo que no. Cerró la puerta y creo que la cerró con llave”. Lo dicho por la actriz se refuerza con el hecho de que ambos dejaron de seguirse en redes sociales.

¿Laura Flores sigue afectada por su rompimiento con Lalo Salazar?

En una reciente entrevista con un medio de comunicación, Laura Flores no pudo contener el llanto y confesó que todavía no conoce las razones del periodista para terminar con ella, pero aseguró que él decidió dejarla después de que le diera un ataque de hipoglucemia, situación que sufre desde hace años.

Según Laura Flores, tras el episodio vivido Lalo Salazar únicamente se fue de su vida y no le dio ningún tipo de explicación: “Simplemente, se fue, no me dijo nada, nunca me contestó los mensajes ni nada”.

¿No terminaron porque ella quisiera casarse? Según Laura Flores, su ruptura no e dio porque ella quisiera casarse, como aseguraron algunos medios.

Posteriormente, la actriz rompió en llanto y declaró que “mucha gente me dice que porque no lo puedo superar. Soy la primera que me sorprendo. Yo pensé que podía encontrar un lugar muy bonito para mí, para mi corazón, pero no sucedió y tampoco es que yo sea la víctima y que me hicieron, aquí no hay malvados, yo no soy una princesa ni allá hay un villano, somos seres humanos y nos pasan cosas”.