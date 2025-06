Así reaccionó el hijo de Luis de Llano ante el fallo de la SCJN en el caso de Sasha Sokol

El caso de Sasha Sokol dio un giro inesperado en los últimos días, después de que la cantante ganara la última instancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el juicio promovido contra el productor Luis de Llano por el delito de abuso sexual cuando era menor de edad.

De forma unánime, la SCJN le negó al productor el amparo que promovió para evitar la sentencia, donde determinó otorgarle una indemnización, así como una disculpa pública. Fue así como se estableció que el abuso infantil no prescribe en materia civil.

¿Qué dijo Sasha Sokol?

Luego de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Nación, Sasha Sokol se pronunció en redes sociales y aseguró que “Ya no existe una instancia más alta en la justicia mexicana, deberá aceptar las consecuencias de sus actos. Esta sentencia trasciende por mucho mi caso personal y abre la vía del juicio civil para otras víctimas, ya que la Primera Sala de la SCJN ha declarado la imprescriptibilidad de la acción civil en casos de abuso sexual a menores”.

La cantante destacó que sus derechos fueron vulnerados cuando era menor de edad. “A los 14 años no tuve herramientas para comprender lo que me estaba pasando, mucho menos para defenderme”.

“El abuso de Luis también sucedió al manipular la verdad con declaraciones falsas como que mis papás estaban de acuerdo, o incluso mintiendo ante el juzgado al declarar que la relación no había existido más que en la mente de una niña fantasiosa. Por eso la justicia lo ha condenado por el abuso continuo, desde la relación sexual hasta el daño moral que violentó mi dignidad, integridad física, intimidad y honor”, recalcó.

¿Cómo reaccionó el hijo de Luis de Llano? Francisco de Llano, hijo del productor Luis de Llano, se pronunció sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus declaraciones fueron retomadas por “Ventaneando”.

El joven que se desempeña como DJ señaló que cree en la inocencia de su padre, pues a lo largo de su vida ha tenido la oportunidad de conocerlo en diversos aspectos. “Mi papá ha sido señalado y recientemente juzgado con una decisión que, aunque legalmente es válida, no representa la verdad de quienes lo conocemos y llevamos en el corazón”.

“Quiero decirlo con claridad y sin rodeos. Creo en su inocencia, no por costumbre, no por lazo familiar, sino porque he visto de cerca su forma de ser, de actuar, de vivir con principios y de mirar al mundo con integridad”, puntualizó.