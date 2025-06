Fer Carnal sufre accidente vial en la CDMX y revela detalles de lo sucedido

El famoso influencer y creador de contenidos Fernando Aragón, mejor conocido en redes sociales como Fer Carnal, sufrió un aparatoso accidente la noche del pasado 26 de junio en la Ciudad de México.

El tiktoker y youtuber originario de Cholula, Puebla, transitaba por la Ciudad de México a bordo de un automóvil junto a una mujer polaca identificada como Magdalena, cuando de pronto fueron impactados por otro vehículo.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Fer Carnal subió a sus redes sociales la fotografía de un vehículo rojo totalmente destrozado por el choque y la acompañó con el siguiente mensaje: “Un wey se pasó el alto, estoy norteado, estoy bien, pero acabo de pasar un momento muy terrible, quiero enseñarles la imprudencia de un wey”.

Su hermano Sócrates reveló que el famoso influencer, Fer Carnal, le habló por teléfono para avisarle sobre el accidente, por lo que de inmediato se dirigió al sitio donde se encontraba su hermano. Finalmente, Fer Carnal y la mujer fueron trasladados a un hospital para ser atendidos.

¿Qué dijo Fer Carnal?

En un video difundido en su cuenta de TikTok, Fer Carnal dijo que “Acerca de nuestro choque… nos tiene agradecidos porque no pasó a mayores, pero, el día de ayer mi amiga Magdalena, de Polonia llegó a México, así que me lancé al aeropuerto por ella y le pedí a un amigo (que fuera por nosotros)”.

“En el camino veníamos y todo bien, todo era felicidad, incluso se nos ponchó una llanta en el camino, ahí estábamos bajo la lluvia cambiándola, cotorreando y todo pintaba bien cuando de pronto hubo un momento en el que de plano recuerdo una explosión del coche, así horrible y de ahí ya no me acuerdo de nada más”, dijo Fer Carnal desde el hospital.

“Un wey borracho nos chocó, no aventó, me dicen que me quedé inconsciente 15 minutos, Magdalena se bajó del coche y mis otros dos amigos que iban adelante también reaccionaron y se bajaron, menos su Fer Carnal, yo estaba inconsciente, no llamaron a la ambulancia”, agregó Fer Carnal.

¿Cómo lograron detener al borracho?

Según lo relatado por Fer Carnal, testigo que presenciaron todo, lograron alcanzar a la persona que los chocó y que iba en estado de ebriedad. “El caso es que fuimos impactados por un borracho que iba muy ebrio y además de ebrio se portó patanzón y pues qué podemos esperar de alguien que está así”.