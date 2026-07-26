Survivor México La Reliquia en Llamas EN VIVO | ver GRATIS en línea la transmisión del domingo de ELIMINACIÓN 26 de julio 2026, a través de TV Azteca UNO; resultado online en directo

La aventura apenas comienza, pero las estrategias, alianzas y traiciones ya empiezan a definir el rumbo de Survivor México La Reliquia en Llamas. Tras una intensa semana de competencias por suministros, recompensas e inmunidad, una de las tribus tendrá que despedirse de uno de sus integrantes en el primer Domingo de Eliminación de la temporada.

El Concejo Tribal volverá a encender las emociones cuando los sobrevivientes emitan su voto para decidir quién verá extinguirse su antorcha y pondrá fin a su aventura en esta primera semana del reality. Además, los seguidores descubrirán si las primeras estrategias fueron suficientes para mantenerse en la competencia o si los movimientos realizados terminarán pasándoles factura.

Con la conducción de Carlos Guerrero "Warrior", Survivor México La Reliquia en Llamas continúa demostrando que cada decisión puede cambiar el destino del juego desde los primeros días de competencia.

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¿Dónde ver y a qué hora el Domingo de Eliminación de Survivor México La Reliquia en Llamas?

El Domingo de Eliminación de Survivor México La Reliquia en Llamas se transmite este domingo 26 de julio a partir de las 6:00 de la tarde por Azteca UNO. También puedes seguir la transmisión EN VIVO y gratis desde el sitio oficial de TV Azteca, así como conocer el minuto a minuto, los resultados y las reacciones del primer eliminado de la temporada.