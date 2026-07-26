¿Quién es el cocinero eliminado que deja MasterChef 24/7 hoy 26 de julio 2026?

MasterChef 24/7 esta viviendo unos días de intensos retos y cambio de reglas que ha orillado a los participantes a estar al límite dentro del reality culinario, ya que los 13 participantes que aún se mantienen en la competencia buscan esegurar su nombre dentro de la lista de los 12 mejores cocineros de esta temporada.

Asimismo, esta noche los cocineros tendrán que demostar de qué están hechos y cómo han ido avanzando, ya que en la emsión de hoy uno de ellos temdrá que decir adiós definitivamente por lo que deben cuidar cada detalle, dedido a que cualquier mínimo error dentro puede ser su perdición.

¿Quién es el cocinero que abandona MasterChef 24/7?

Como te lo mencionamos anteriormente, de los 13 participantes que quedan dentro del Mundo MasterChef 24/7 ya hay 5 que se encuentran a salvo Daniela Parra.Flor, Julio, Claudia y Ramahá por lo que 8 participantes están en riesgo de eliminación, por eso previó a que los Chef Zahie Télles, Adrián Herrera o Alfonso “Poncho” Cadena tomen la última palabra, Luis, Jazmín, Ixdit, Emmanuel, Carmen, Antrax, Lancer y Michelle están en riesgo de ser el próximo eliminado de la cocina más famosa de México.

¿Dónde ver MasterChef 24/7?

Para que no te pierdas ningún minuto de MasterChef 24/7 y sobre todo de los días de eliminación como hoy o los retos de la semana donde se juega el Pin del Chef, la capitanía, la Batalla por Equipos, los Jueves de Delantales Negros y los viernes de salvación puedes seguir la transmisón a traves de la programación de Azteca Uno, la cual es de lunes a viernes de 8:30 pm a 10:30 pm, mientras que los domingos es de 8:00 pm a 11:00 pm.