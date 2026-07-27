Qué es un entrecôte y por qué es tan popular en MasterChef 24/7

Entre la amplia variedad de opciones disponibles en el mercado, hay una pieza por la que muchos participantes apuestan para lucirse en la estación de trabajo: el entrecot. La cual ha sido estudiada en diferentes momentos dentro de MasterChef 24/7 y aquí te vamos a contar de qué se trata.

Se trata de un corte noble, jugoso y repleto de un sabor que eleva cualquier platillo a un nivel gastronómico superior, haciendo que una preparación casera se sienta como una auténtica cena de restaurante.

Su enorme popularidad en las cocinas profesionales radica en que es una alternativa práctica que no exige complicarse la vida, aunque sí requiere un manejo impecable de la temperatura para no perder ni un gramo de su codiciada jugosidad.

¿Qué tipo de carne es el entrecôte?

De acuerdo con información especializada de Nestlé Cocina, la palabra francesa entrecôte significa "entre costillas". Técnicamente, se trata de una pieza de carne de res obtenida directamente del costillar del animal; es decir, la versión de un rib-eye sin hueso, pero cortada en un grosor ligeramente más delgado. Esta característica física provoca que se cocine a máxima velocidad en la sartén o parrilla, exigiendo una precisión casi quirúrgica a la hora de sellarlo.

A pesar de su nombre elegante, el entrecot es puro músculo acompañado de un marmoleado de grasa natural excepcionalmente sabroso. Al someterse al fuego, esa grasa se funde e impregna las fibras culinarias, regalando una textura suave que conquista a los paladares más exigentes.