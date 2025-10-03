Belinda, Danna Paola y Kenia Os estrenan podcast y preparan canción juntas; ¿cuándo saldrá el tema de la ‘trinidad del pop mexicano’?

Belinda, Danna Paola y Kenia Os expusieron el lado más íntimo de su amistad y cómo es la dinámica al reunir a tres de las más grandes artistas de pop en el país y. En el canal de YouTube de Apple Music, las cantantes publicaron su primer podcast en donde hablaron de sus carreras, el empoderamiento, así como también anunciaron su primera colaboración dentro del estudio.

“Definitivamente creo que las tres somos mujeres indómitas y hay muchas mujeres que nos están escuchando y viendo que se siente indómitas, que no les gusta sentirse oprimidas o juzgadas o que nadie les diga que hacer (..) Aunque no estemos juntas todo el tiempo, sé que nos sentimos así y me encanta”, dijo Belinda tras hablar de su más reciente álbum, el cual salió a la luz el pasado 5 de junio, en donde incursionó en los corridos tumbados de la mano de Natanael Cano, Xavi y Netón Vega.

Por su parte, Danna Paola puso sobre la mesa la importancia de la autenticidad y la salud mental en los tiempos de la posverdad: “En un mundo en donde todo es tan accesible, tan efímero, falso, también en social media (redes sociales), es como recalcar que tu belleza no la define nadie afuera ni un filtro ni un tipo de cuerpo ni mucho menos. El no ser perfecto es lo más bello”, destacó.

Bajo el mismo tenor, Kenia Os señaló: “Es el trabajo que haces en ti todos los días. Creo que es súper importante, los pensamientos, tu autoestima, el amor propio que te das, cómo te tratas, cómo te hablas, cómo te cuidas. O sea, eso es de las cosas más importantes que siempre hay que tener en cuenta porque, más allá de buscar esta perfección y sentirla y tenerla en tu mente, o sea, el que realmente te ames y te aceptes como eres”.

¿Cuándo saldrá la colaboración entre Belinda, Danna Paola y Kenia Os?

Pese a que no se confirmó la fecha del lanzamiento por las diferentes agendas, las cantantes aseguraron que la canción de la ‘trinidad del pop mexicano’ se hará realidad. “Se confirma que viene una canción de la trinidad del pop mexicano (...) Con las chicas superpoderosas. Es un honor tremendo y no puedo estar más feliz que logremos esta colaboración”, señaló la intérprete de Malas Decisiones.

