“Lo corrieron de la casa": revelan detalles de la supuesta separación de Ángela Aguilar y Nodal

Primero se indicó que hay una separación momentánea de la pareja, tras el escándalo surgido de un videoclip de Christian Nodal, donde según él ni siquiera está involucrado. Y ahora distintas voces en el medio del espectáculo están confirmando que efectivamente, El Forajido y Ángela Aguilar no están viviendo juntos en estos precisos momentos. La información sigue en circulación, pero esto se sabe.

¿Christian Nodal fue sacado de la casa que compartía con Ángela Aguilar?

Todo comenzó con la elección de una modelo que de cierta forma tiene un parecido con Ángela Aguilar y con Cazzu, lo cual evidentemente no pasó desapercibido por el público. Ante eso, Dagna Mata fue muy abierta al hablar de todo lo relacionado con el videoclip… el cual estaría provocando la ruptura de esta pareja tan mencionada en el mundo del espectáculo.

Y es que una de las primeras voces que hablaron de una separación espacial fue Jorge Carbajal, quien habló del tema en su programa que tiene en plataformas digitales. Allí él indicó que la información que poseía habla de una separación que la propia Ángela pidió, que sería momentánea en lo que se decidía cómo proceder.

Ahora, más versiones realmente complementan lo dicho por dicho comunicador, pues al tener una fuerte discusión con su esposa y con su suegro, Christian Nodal fue sacado del lugar donde vivía con la joven intérprete. Eso significaría que el error que cometió (o la gente que lleva su imagen y productos audiovisuales) fue bastante grave. En ese sentido, El Forajido quedaría en medio y a disposición de la decisión de su esposa.

¿Qué se ha dicho de manera oficial del escándalo del videoclip de Christian Nodal?

La que más ha hablado del caso es la propia modelo, la cual fue la protagonista del videoclip. Ella comentó que incluso le dijeron que no hablara, que no le habían pagado y que si eso se mantenía, iba a proceder legalmente. Mientras que Nodal mandó un comunicado a las horas de estrenarse su canción, donde indicaba que él no estuvo enterado de todo lo ocurrido con la producción del video.

Por su parte, la familia Aguilar emitió un comunicado donde pedía dejar de propagar información que afectara a Ángela, pues algunos aseguraron que la hija de Pepe le habló a la modelo para hablar del tan polémico caso.