Día del Padre: Las mejores frases para enviar a tu papá por WhatsApp

Comienza la cuenta regresiva para disfrutar de una de las celebraciones más importantes que existen en el territorio nacional. El Día del Padre se acerca con peligrosidad, motivo por el cual en los próximos párrafos podrás disfrutar de las mejores frases que le puedes enviar a ese ser especial a través de tu cuenta personal de WhatsApp.

Como sabes, WhatsApp se define a sí mismo como una aplicación de mensajería instantánea que tiene la capacidad de comunicar a dos o más personas sin importar su distancia. En ese sentido, para este Día del Padre es preciso que sepas que, además de frases y mensajes de texto, también puedes sorprender a tu papá con fotos, videos, audios, emojis y stickers, por citar algunos ejemplos.

Ya me vi festejando el día del padre 😎🤣 pic.twitter.com/a12VxIoexr — sabesqueeresmexicano 🇲🇽 (@sabesqueeresmx) June 12, 2025

¿Cuándo es el Día del Padre?

Como sabes, para este año 2025 el Día del Padre se llevará a cabo el 15 de junio, aunque es válido mencionar que su fecha clave es el tercer domingo del sector mes del año, lo anterior siguiendo la celebración que se originó en los Estados Unidos. En ese sentido, es fundamental saber que, en algunas partes de México, la celebración comenzará desde el viernes 13.

El papá se ha convertido en un elemento vital de la familia tradicional, pues es el encargado, normalmente, de traer comida y sustento al hogar. Y si bien los roles se han modificado a lo largo del tiempo, es imposible quitarle importancia a esta persona, por lo que si quieres consentirlo el Día del Padre, un lindo detalle a través de WhatsApp podría ser suficiente para sacarle una gran sonrisa.

El papá pooh ha visitado tu timeline.

Dale RT para que no olvides dar amor y cariño el día del padre. pic.twitter.com/BZlmBbo5on — GarabuGus (Commissions open)🖤🤍💜 (@Gusgux) June 13, 2025

Las mejores frases para compartir por WhatsApp

“Sé que tu personalidad es fuerte, por eso te agradezco el abrazo me permitiste darte este día”.

“Por y para siempre, estaré orgulloso de todo lo que hiciste para que pudiera ser una persona de bien”.

“Eres mi héroe favorito, muchas gracias por partirte en dos solo para que a mi no me faltara nada”.

“Más allá de los regalos que me concediste cuando era niño, lo que más recuerdo de ti son los consejos que me diste y me sigues dando”.

“Sin más que decir, quiero que sepas que te amo con toda mi alma, papá”.