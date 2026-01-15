Diego Boneta y Renata Notni ya viven juntos; ¿cuándo se casarán?
Trascendió que una de las parejas más comentadas en el mundo del espectáculo ya está viviendo en el mismo techo. ¿Se casarán pronto Diego Boneta y Renata Notni?
El 2026 empezó con todo sobre la información de la pareja de Diego Boneta y Renata Notni. En un chacaleo en pleno aeropuerto, ambos se detuvieron para hablar muy amablemente con la prensa que se encontraba ahí. Obviamente, les preguntaron sobre sus planes y soltaron una confirmación que aún no había sido oficializada. Ya viven juntos… ¿cuándo se casarán?
¿Diego Boneta y Renata Notni viven juntos?
Mientras Diego hablaba de un viaje que habían tenido recientemente, se confirmó que la pareja ya vive en la misma casa y que poco a poco han construido un noviazgo donde han caminado a su ritmo. Confirmaron que ya llevan juntos casi 5 años y han disfrutado todo el proceso, a tal grado que ya comparten el mismo techo.
“Lo más bonito es que hemos disfrutado cada etapa sin apresurarnos”, confesó Boneta y la artista agregó: “Estamos caminando hacia el mismo camino, que es lo importante”. Es decir, de nueva cuenta declararon que no hay prisa para dar pasos que no sientan que son necesarios o que no cumplen el tiempo de ejecución que ambos quieren emplear.
Y es que como era de esperarse, les preguntaron si ya tenían planes de boda, pero minimizaron la presión de juntar sus vidas a través del matrimonio. Indicaron que no llevan el ritmo de ninguna otra pareja y animaron a todos a vivir su vida como mejor les convenga, pues se cuestionó que a algunos no les ha funcionado vivir juntos.
¿Cómo inició la relación entre Diego Boneta y Renata Notni?
Según los distintos reportes, la pareja se conoció gracias a algunas amistades en común a finales del 2020. Sin embargo, los rumores se oficializaron en febrero del 2021, pues Diego Boneta le mandó un arreglo floral. Y de ahí, cada vez se les vio más juntos en redes sociales y en distintos eventos públicos. Fue cuando en abril todo quedó más que evidente, cuando compartieron imágenes de un viaje realizado en conjunto a Nayarit… un mes después del arreglo floral.