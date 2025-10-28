Dónde está Inés Gómez Mont tras el arresto de su esposo Víctor “N”

La conductora de televisión Inés Gómez Mont volvió a ser tendencia luego de que se informara sobre el arresto de su esposo, Víctor “N”, en Miami . Según confirmó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), se trató de un problema con sus papeles migratorios.

La noticia generó impacto entre quienes siguen el caso, pues la famosa no ha aparecido en público desde 2021, cuando se le vinculó con delitos de malversación de fondos, fraude fiscal y delincuencia organizada, acusaciones que enfrenta su marido y por las cuales se giró una orden de aprehensión, de acuerdo con El Universal.

Desde entonces, usuarios en redes sociales y seguidores de la conductora se preguntan dónde está, ya que su última aparición fue en la novela Familias frente al fuego. Tras ser señalada por los presuntos delitos, Gómez Mont escribió un mensaje en sus redes sociales donde afirmó tener “mucho temor” ante posibles abusos, aunque aseguró mantener “fe en que la verdad saldría a la luz”.

(Instagram @inesgomezmont) De manera oficial, no se sabe dónde está la conductora Inés Gómez Mont.

Lo último que se supo de la exconductora de Ventaneando es que se encontraba en el extranjero, específicamente en Miami; aunque otras versiones apuntan a que podría estar en Dubái. No obstante, su paradero oficial sigue siendo desconocido.

En febrero de 2025, Gómez Mont envió un mensaje de condolencias al programa tras la muerte de Daniel Bisogno.

¿Quién es Víctor “N”, esposo de Inés Gómez Mont?

Víctor “N” es abogado, empresario y esposo de la conductora Inés Gómez Mont. Junto con su hermano Alejandro, fundó un despacho familiar de abogados y contadores que creció rápidamente en México y expandió operaciones a Estados Unidos, Europa y Centroamérica.

(Instagram @inesgomezmont) Este fue uno de los últimos mensajes que publicó Inés Gómez Mont tras ser acusada de presunto lavado de dinero.

Se le acusa de haber participado presuntamente en una red de empresas fantasma utilizadas para simular contratos y desviar recursos públicos, con un monto estimado de 3 mil millones de pesos.

Durante una conferencia de prensa realizada este martes 28 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que su gobierno buscará la extradición del empresario.