Detienen en Miami a Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

Se acaba de confirmar que el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, fue detenido en un centro de procesamiento de migrantes en Miami, Florida, según una ficha de detención emitida por el gobierno de Estados Unidos.

Detienen al esposo de Inés Gómez Mont en Miami

De acuerdo con el documento, Álvarez Puga está bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) desde el pasado 24 de septiembre, por irregularidades en su estatus migratorio. Todo parece indicar que, aunque su arresto estaría relacionado inicialmente con un asunto migratorio, su nombre también figura en investigaciones por desvío de recursos públicos y lavado de dinero en México.

¿Quién es Víctor Manuel Álvarez Puga?

Álvarez Puga es abogado y empresario, fundador —junto a su hermano Alejandro— del despacho Álvarez Puga y Asociados, una firma dedicada a servicios legales y contables con presencia en más de 45 ciudades de México.

Desde hace ya varios años, el bufete está bajo investigación por su presunta participación en una red de empresas fantasma utilizadas para malversar alrededor de 2 mil 950 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Gobernación, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Acusaciones en su contra y vínculo con Inés Gómez Mont

Desde 2021, tanto Álvarez Puga como Inés Gómez Mont enfrentan órdenes de aprehensión por los delitos de:



Peculado

Delincuencia organizada

Lavado de dinero

Las investigaciones, a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), apuntan a una red de corrupción que habría operado con contratos simulados y triangulación de fondos públicos.

Gómez Mont, es una figura bastante conocida en México gracias a su trabajo como conductora de televisión. Sin embargo, desde las acusaciones en su contra, se sabe que ha mantenido un perfil bajo y un paradero desconocido desde que comenzaron las investigaciones.

Lo que sigue en el caso

La detención de Álvarez Puga podría representar un giro importante en el proceso legal que enfrenta junto a su esposa. Si las autoridades estadounidenses deciden extraditarlo, no tendrá otra más que responder en México por los delitos que se le imputan. Mientras tanto, el paradero de Inés Gómez Mont continúa siendo un misterio, y su futuro legal podría complicarse tras el arresto de su esposo.

