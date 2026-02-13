Revelan dónde estaban Ángela Aguilar y Christian Nodal tras el enfrentamiento armado cerca de su rancho

La mañana del 13 de febrero inició de manera muy frenética para la familia Aguilar y ahora no fue iniciativa de los medios de comunicación. Lamentablemente la violencia alcanzó la zona cercana al rancho de Pepe y al que también es propiedad de Ángela Aguilar. Sin embargo, la pareja no compartió información en los primeros momentos, por lo que muchos esperan reporte de dónde se encontraban al momento de los ataques armados.

¿Dónde se encontraba Ángela Aguilar al momento del ataque armado?

Este tema incluso ya se habló en La Mañanera de la presidenta del país, pues cuando la información comenzó a circular alrededor de lo ocurrido, se indicaba que el hecho violento fue un ataque directo contra su familia. Sin embargo, el que alzó la voz para aclarar esto (junto con el Secretario General del Gobierno de Zacatecas) fue Pepe Aguilar.

En un comunicado que salió de urgencia para calmar el frenetismo de reportes con información equivocada, el charro aclaró que él no se encontraba en su rancho (estaba en CDMX) y que su familia está bien. “En la zona cercana a mi casa y al rancho de mi hija, en Zacatecas, actualmente se lleva a cabo un operativo activo”.

Sin embargo, aunque el mensaje claramente dice que su familia está bien, el espacio digital quiere que la pareja de esposos se pronuncie. Y es que aunque no se ha confirmado, Ángela y Christian se encontrarían en la propiedad de Nodal que se encuentra en Texas. Por ello también estuvieron a salvo de cualquier infortunio ocurrido en la zona donde están las propiedades de la familia en México.

¿Por qué Ángela Aguilar y Christian Nodal han sido mencionados en redes?

Además del escándalo que se estaba armando con este tema de violencia dentro del país, Ángela recuperó su comunicación en su canal de difusión de WhatsApp. Allí ha dejado un par de reflexiones sobre parte de sus lecturas personales (la Biblia y Mario Benedetti). Por su parte, Nodal presumió a su esposa en las historias de Instagram, situación que no ocurría desde agosto, cuando cumplieron un año de casados.