Dulce María se despide de actriz de Rebelde que murió inesperadamente: “Estoy completamente en shock”

La muerte de Lua Blanco, actriz y cantante brasileña recordada por su participación en Rebelde Brasil, ha causado conmoción entre sus seguidores y en el mundo del entretenimiento debido al impacto que causó el proyecto a nivel internacional varios fans de distintas partes del mundo han generado una ola de reacciones para despedirla. Sin embargo, una de las despedidas que más llamó la atención del público fue la de la actriz mexicana Dulce María, quien compartió un mensaje llenó de nostalgia y asombro ante esta lamentable noticia.

A través de redes sociales, la exintegrante de RBD expresó su sorpresa y tristeza por la partida de la actriz, recordando que tuvo la oportunidad de conocerla, platicar y coincidir con ella frente a las cámaras.

“Estoy completamente en shock”, fue el mensaje con el que Dulce María ante la muerte de Lua. Asimismo, acompañó el mensaje con una serie de fotografías donde las dos coincidieron y las cuales despertaron la nostalgia de los seguidores de ambas versiones de este proyecto.

|Captura de pantalla: dulcemaria

¿Quién era Lua Blanco?

Lua Blanco fue una actriz y cantante brasileña que alcanzó la popularidad en 2011 al interpretar a Roberta Messi en Rebelde Brasil. Su personaje destacaba por su carácter fuerte, su espíritu independiente y su pasión por la música, similar al que interpretó Dulce María en México y el cual se ganó el cariño y popularidad entre el público por ser la contraparte de la protagonista.

Además de su trabajo en televisión, Lua desarrolló una carrera musical y formó parte del grupo Rebeldes, el cual se creó a partir de la telenovela. Gracias a este proyecto, logró conectar con distintas generaciones a nivel nacional e internacional. Hoy su fallecimiento a los 39 años de edad ha unido a distintos fans quienes lamentan su adiós de manera inesperada.

|Captura de pantalla: dulcemaria

¿Cómo fue el trabajo de Dulce María y Lua Blanco juntas?

Aunque ambas protagonistas participaron en versiones diferentes de la telenovela, Dulce María y Lua Blanco le dieron vida al mismo personaje, Roberta, por lo que en algún momento de sus vidas sus caminos lograron cruzar de manera profesional.

Ambas tuvieron la oportunidad de conocerse y grabar juntas un material que pocas veces se vio a nivel internacional, ver a actores de Rebelde de manera internacional juntos. Con su despedida, Dulce María recordó ese encuentro.