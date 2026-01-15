El antes y después de Beth Cast: así ha cambiado la influencer con el paso de los años

Con millones de seguidores en redes sociales, Lizbeth Castañeda - mejor conocida en el mundo del internet como Beth Cast - destaca por ser una de las influencers con mayor éxito en la actualidad. Si bien su carrera despegó a raíz de videos curiosos en la pandemia (2020), lo cierto es que sus primeros pasos en internet los hizo desde su adolescencia. En este sentido, una recapitulación de sus antiguos videos ha comenzado a hacerse viral en TikTok . A través de esta se muestra el impresionante cambio físico de la joven influencer. A continuación, te compartimos su antes y después.

El antes y después de Beth Cast: así se veía la influencer antes de ser famosa

Beth Cast incursionó en el mundo de las redes sociales alrededor del 2014, con sus primeros vlogs en Youtube. No obstante, fue a partir de 2017 cuando comenzó a ser más constante, dando inicio a lo que sería una carrera llena de éxitos. En 2020 tuvo un ascenso meteórico a la fama con el auge de TikTok, donde se volvió viral por publicar videos de humor sobre datos curiosos y sumarse a tendencias de baile. Sin embargo, los fans de antaño no olvidan sus inicios. Así lucía Beth Cast antes de hacerse viral:

¿Quién es Beth Cast y por qué es viral?

Nacida un 10 de febrero de 2001, Beth Cast es una influencer de 24 años, conocida por sus videos virales sobre datos curiosos. La clave detrás de su viralidad en redes sociales fue mezclar su distintivo sentido del humor con temas y datos que muy poca gente conoce. El dinamismo en la edición de sus videos también contribuyó a la viralidad de los mismos, pues se trata de un contenido fácil de consumir y apto para cualquier tipo de público.

¿Cuántos seguidores tiene Beth Cast en redes sociales?

Actualmente, Beth Cast es una de las influencers con mayor renombre en México. La joven de 24 años cuenta con más de seis millones en Instagram, mientras que en TikTok, que es su plataforma más fuerte, tiene 16.3 millones de followers. En Youtube, sus números superan los 2,4 millones de suscriptores. En 2025, fue parte de la lista de TOP Creators.